„Niesamowita” gra za darmo nową premierą na Steam. Można pobierać

Wielu deweloperów zaczynających swoją przygodę w tworzeniu gier wideo wydaje swoje debiutanckie (albo po prostu „mniejsze”) produkcje w formule free-to-play. Przede wszystkim mogą oni wtedy zwrócić na siebie uwagę potencjalnych fanów. W ten sposób dostaliśmy kilka naprawdę wyjątkowych produkcji, jak choćby Project Hailstorm, Garten of Banban 0 czy Welcome Home. Albo, no właśnie, Mirrored Phantoms.

Uwięziony w koszmarnej fabryce manekinów, gdzie sama rzeczywistość jest rozbita, odkryj sekrety Mirrored Phantoms. Eksploruj głęboko klimatyczny świat, rozwiąż tajemnicę odłamków lustra i przetrwaj grozę, która czeka w tym powolnym, pierwszoosobowym horrorze. – czytamy w opisie produkcji

Brzmi ciekawie? Groza aż wylewa się z ekranu, a gra prezentuje swoje walory w naprawdę fantastyczny sposób, za sprawą wysokiej klasy oprawy wizualnej. Pod tym znajdziemy „symulator chodzenia”, ale z gęstą atmosferą, wieloma zagadkami i niebezpieczeństwami, których trzeba unikać. Słowem – naprawdę wiele dobrego.

Warto dodać, że tytuł dopiero co zadebiutował, więc w momencie pisania tego artykułu nie ma aż tylu opinii graczy. Te, które są, wydają się naprawdę pozytywnie. Niektórzy piszą, że to „niesamowity horror”, inni, iż mowa wręcz o ich „ulubionej grze”. Jeden z graczy wskazuje, że gdyby miał zagrać w swoim życiu w jeden horror, byłoby to właśnie Mirrored Phantoms.