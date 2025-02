Zaskakująco świetny horror w genialnej oprawie za darmo na Steam. 100% pozytywnych ocen

Dobre gry za darmo wychodzą regularnie, ale naprawdę świetne gry za darmo? No, to już rzadkość. Z radością donoszę, że Project Hailstorm jest właśnie tym.

W segmencie gier za darmo panuje chwilowo posucha. Nie, żeby nic nowego się nie pojawiało, bo nowości jest bez liku. Niewiele jednak jestem w stanie określić grami tak dobrymi, że spokojnie mógłbym za nie zapłacić. Project Hailstorm jest przy tym wyjątkiem.

Gra za darmo na Steam, czyli klimatyczna, audiowizualna uczta

„Project Hailstorm to zabawne, małe doświadczenie fabularne, z doskonale zaprojektowanymi poziomami, zasobami, teksturami, oświetleniem i łamigłówkami do rozwiązania” – pisze jeden z graczy na platformie Steam. „Szczerze mówiąc, świetna mała gra! Podoba mi się sceneria, oprawa wizualna jest wspaniała, a także dała mi klimat silnika Source” – wtóruje mu drugi. Gracze w istocie są zachwyceni. Project Hailstorm zebrał do tej pory 100% pozytywnych not na platformie Valve.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że każdy może przejść tę krótką przygodę zupełnie za darmo. Wystarczy jedynie udać się pod poniższy link i przypisać produkt do konta. Nie musicie się spieszyć, bo mówimy o tytule free-to-play. Nie jest to więc rozdawnictwo ograniczone czasowo.

W grze wcielamy się w rolę członka wyprawy poszukiwawczej, która musi wyjaśnić dziwną tragedię, do jakiej doszło lata temu w ośrodku badawczym na Antarktydzie. Czuć tu mocny klimat filmu „Coś”, ale wielbiciele Penumbry znajdą tu szczególnie wiele dobrego. Co więcej, gra faktycznie ma naleciałości z tytułów takich jak Half-Life, co tylko potęguje wrażenie.

Źródło: Steam