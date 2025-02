Poppy Playtime to bezsprzeczny hit, ale Garten of Banban 0 umiejętnie się na nim wzoruje. Gra za darmo jest już dostępna na Steam!

Studio Euphoric Brothers wydało już kilka części serii Garten of Banban. Twórcy ewidentnie czerpią inspiracje z największych hitów pokroju Poppy Playtime, ale do tej pory wychodziło im… no cóż, różnie. Niektóre odsłony tej marki są naprawdę nieźle oceniane, podczas gdy inne wydają się nie posiadać własnej tożsamości, zawdzięczając wszystko wspomnianej Poppy. Wyjątkiem jest tu zaskakująco udane Garten of Banban 0, czyli darmowa odsłona serii.

Jest to część osadzona przed wszystkim innymi, zabierająca graczy do samych początków mrocznego przedszkola Banbana. Jak zresztą twórcy opisują grę na karcie Steam: „odkryj początki tajemniczego Przedszkola Banbana. Przetrwaj mroczną przeszłość tej placówki. Spróbuj nawiązać kilka przyjaźni. Odkryj prawdę o tym miejscu i o sobie…”.

Tytuł zgarnął „w większości pozytywne” opinie graczy, ale niektórzy są przekonani, że to jedna z najlepszych odsłon serii, wygrywająca nawet z kilkoma płatnymi. Podobno tutaj faktycznie udało się uzyskać atmosferę grozy, a tytuł wcale nie wygląda jak „zrzynka” z Poppy Playtime. Fani chwalą ulepszoną oprawę, zagadki i jeszcze silniejszy klimat zaszczucia. Skoro jest za darmo… to chyba warto, prawda!

