Gra za darmo na Steam jak kultowy film Midsommar. Horror jakich mało!

Oto nowa premiera na Steam dla fanów grozy. I jest to zarazem kolejna gra za darmo, którą Wam polecamy w ostatnich dniach. Luty zbiera niezłe żniwo, jeśli chodzi o fajne niezależne premiery free to play, a przedstawiany właśnie Welcome Home z pewnością znajdzie się w naszym zestawieniu najlepszych darmowych gier miesiąca, których zebraliśmy już dokładnie 21.

Welcome Home – nowa gra za darmo na Steam

Tak jak wspomniany film „Midsommar. W biały dzień” zaczynał się sielsko i anielsko, tak i w grze Welcome Home na początku wszystko wydaje się wesołe i beztroskie. W filmie młoda para w czasie wakacji odwiedzała odizolowaną od świata szwedzką wioskę, gdzie raz na 90 lat obchodzone jest prastare święto związane z letnim przesileniem. Szybko okazuje się, że początkowy klimat „słoneczka” zaczyna zastępować „krwawy księżyc”.

W grze Welcome Home jest podobnie, a wśród niewielu jeszcze recenzji, które są pozytywne, pojawiło się porównanie do Midsommar. Fabuła gry również kojarzy się ze znanym filmem:

Welcome Home to psychologiczny horror, który zanurza Cię w niepokojącym życiu odosobnionej wioski przygotowującej się do dorocznego festiwalu. Przeżyj mrożącą krew w żyłach opowieść o tradycji, zaufaniu i terrorze, rozwijającą się podczas odkrywania mrocznych sekretów i dokonywania wyborów, które determinują Twój los. Steam

Welcome Home nie jest grą długą i można ją skończyć w godzinę. Ale… oferuje kilka zakończeń (deweloper nie ujawnił, ile dokładnie), więc na pewno przejdziecie ją nie raz. Grafika jest stylizowana na erę pierwszej konsoli PlayStation i wypada pod tym względem naprawdę fajnie. Również oprawie dźwiękowej nie można niczego zarzucić.

Rozgrywka opiera się głównie na skradaniu i przetrwaniu. W grze znajdziemy również 12 postaci niezależnych, a którymi wejdziemy w interakcje.

Welcome Home – pobierz za darmo na Steam

Źródło: Steam