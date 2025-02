Gotowanie z broni palnej. Nowe gry za darmo na Steam, 6 tytułów do pobrania

Łapcie najnowsze gry za darmo na PC, które przypiszecie do swojego konta na Steam nie płacąc ani grosza. Dołóżcie je do poprzednich tytułów free to play, bo przecież czeka świeżutki horror na rowerze czy kapitalna mroczna produkcja do kooperacji niczym Little Nightmares. Poniżej możecie zaopatrzyć się w 6 kolejnych bezpłatnych produkcji, m.in. w gotowanie po amerykańsku, gdzie posiłki przygotowujemy posługując się bronią palną. Niecodzienny pomysł, dlatego warto przyjrzeć się temu bliżej.

Nowe gry za darmo na Steam (5 lutego 2025)

Polecamy sięgnąć przede wszystkim po American Cooking Simulator. Takiej gry chyba jeszcze nie było:

Jesteś niedopłacanym pracownikiem, który próbuje spłacić kredyty studenckie w Joe’s Freedom Burgers, jedynym barze szybkiej obsługi, w którym burgery są przygotowywane w autentyczny sposób amerykański, przy użyciu broni palnej i tylko broni palnej. Steam

Musimy tutaj sprawnie przełączać się pomiędzy poszczególnymi rodzajami broni, aby przenosić składniki, gotować i dostarczać posiłki klientom, zanim stracą cierpliwość. Szef ciągle spogląda nam przez ramię i wytyka błędy, a jeśli pod koniec dnia zsumuje nam punkty i będzie ich mało, od razu zostaniemy zwolnieni.

Fajnie prezentuje się również Anima, czyli logiczno-platformowa gra osadzona w postapokaliptycznym świecie. Niestety do wyboru jest jedynie język francuski, choć swoją drogą zagadki są tutaj środowiskowe, więc powinniście spokojnie dać radę nawet bez znajomości francuskiego. A warto spróbować, ponieważ Anima oferuje tajemniczy klimat opuszczonej stacji górniczej.

Ludzkość jest zgubiona, ponieważ na własne życzenie doprowadziliśmy do degradacji planety. Tajemnicza istota przebudza dwa roboty, które postarają się odkryć tajemnicę końca Ziemi, a może uda się im nawet doprowadzić do odrodzenia i ponownego rozkwitu planety. Podczas rozgrywki możemy przełączać się pomiędzy robotami, z których każdy posiada odmienne możliwości.

Źródło: Steam