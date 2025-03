Ostatnia szansa na tę grę za darmo. Co zgarniemy już dziś?

Epic, klasycznie, cały czas oferuje jakąś grę za darmo (i to niejedną, tak naprawdę). Obecna oferta dotyczy niezależnej produkcji akcji Mages of Mystralia, w którym przenosimy się do świata fantasy rządzonego magią. Wcielamy się w postać adepta magii, który musi poradzić sobie z wrogami panoszącymi się po tytułowej krainie. Będziemy więc tworzyć zaklęcia, łączyć je ze sobą i sprawiać, że kraina odżyje. Czasu na odebranie tego prezentu nie jest niestety wiele, bo już o godzinie 17:00 tytuł ten przestanie być dostępny.

To była ta niby „zła” wiadomość, bo jeśli ktoś nie zdąży, to przegapi. Dobra jest taka, że o tej samej godzinie dostaniemy nowy gratis. Epic nie chce trzymać nas w niepewności i już wcześniej ujawnił, iż dostaniemy Them’s Fightin’ Herds. Jedną z większych zalet produkcji jest wyjątkowy i uroczy styl wizualny. To raczej nic zaskakującego, gdy weźmiemy pod uwagę, że w pracach nad grą uczestniczyła Lauren Faust, animatorka odpowiedzialna m.in. za Atomówki czy My Little Pony.

Pod postacią tej uroczej gry o zwierzętach kryje się jednak bijatyka 2D. Dokładnie te same urokliwe stworzenia rzucą się sobie do gardeł w zaciekłych potyczkach. Sterować nimi będziemy oczywiście my, gracze. Prócz trybu singleplayer, deweloperzy przygotowali również wsparcie segmentu multiplayer. Tak, jest możliwość rozgrywki kanapowej!

Źródło: Epic Games Store