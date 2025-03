Dziś dwa prezenty, w tym udany soulslike. Macie czas na zdobycie poprzedniej gry za darmo

Już dziś o godzinie 17:00 ostatni prezent przestanie być dostępny. W zamian otrzymacie dwa inne, ale przecież nie można ot tak zapomnieć o naprawdę fajnej i ciekawej bijatyce od animatorki odpowiedzialnej m.in. za Atomówki czy My Little Pony. Them’s Fightin’ Herds nadal jest możliwe do zgarnięcia, więc polecam po prostu udać się pod poniższy link i przypisać produkt do konta na zawsze.

Jak na razie, to tyle. Nie trzeba na szczęście uzbrajać się w cierpliwość, bo już dziś po godzinie 17:00 wszyscy gracze posiadający konto na platformie zdobędą bez żadnych opłat dwa prezenty. To gra za darmo i DLC do bardzo popularnej sieciowej produkcji. Co konkretnie otrzymamy?

Dziś nowa gra za darmo i prezent DLC

Przede wszystkim naprawdę udanego soulslike’a od niezależnego studia, które może nie wydało rewolucji, ale Mortal Shell nadal warto ograć. Szczególnie jeśli desperacko potrzebujecie gier zbliżonych mechanikami i klimatem właśnie do Dark Souls. Z tą różnicą, że mamy tu dość unikatową mechanikę zmieniania ciała postaci, dzięki czemu wykorzystamy różne bronie i style walki.

Na dokładkę pojawi się również darmowe DLC Anniversary Party Favor do World of Warships. Jeśli gracie, to oferta nie do odrzucenia. Jeśli nie, to może warto zacząć? W końcu z tym pakietem będziecie mieć drobną przewagę na starcie. W jego skład wchodzi specjalny okręt, slot na port, skiny, waluta, dodatkowe punkty XP i tym podobne.

