Pozytywnie oceniana gra do odebrania za darmo przez krótki czas

Gier za darmo na naszym tagu bez liku, ale wiele z nich nie reprezentuje sobą szczególnie wysokiego poziomu. Z drugiej strony warto pamiętać, że zgodnie z ponadczasowym prawidłem, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Znaczy to tyle, że nie ma co narzekać, a trzeba po prostu brać i grać!

Gra za darmo na IndieGala – co nowego?

Platforma IndieGala słynie z rozdawania za darmo gier wideo w ramach czasowych prezentów dla graczy. Przez dany okres jakaś pozycja dostępna jest do odebrania bez opłat, więc gracze muszą się nierzadko spieszyć. Tym razem jest podobnie. Choć nie znamy finalnej daty zakończenia swoistej promocji, już raz liczba kodów się skończyła. IndieGala zadbała o dodatkowy nakład, ale kto wie, na jak długo starczy?

Dlatego też warto po prostu zalogować się na swoje konto (albo założyć je za darmo) i przypisać produkt do niego. O czym mówimy tym razem? O “pozytywnie” ocenianej na Steam produkcji Doug and Lily. Jest to absolutnie prosta i mało wymagająca zręcznościówka. Przemówi jednak do tych, którzy chcą się po prostu zrelaksować przed komputerem w starym, dobrym stylu.

Aby przypisać grę do konta, wymagane jest darmowe konto IndieGala. Następnie należy wejść na podany wyżej adres, zescrollować nieco niżej i kliknąć “Add to Library”. Po tym znajdziemy grę na naszym koncie. Uwaga – nie ma możliwości odebrania gry na Steam.

Źródło: IndieGala