Sprawdźcie za darmo FragPunk. FPS z gigantycznym potencjałem

Kolejna gra za darmo jest możliwa do przetestowania. FragPunk to hero shooter korzystający z ciekawej mechaniki kart. Rozpoczęły się zamknięte testy!

I choć “zamknięte testy” nie brzmi tak dobrze jak “otwarte testy” to jednak gracze nadal mogą brać w nich udział – wystarczy jedynie zarejestrować się na platformie Steam i wyrazić chęć wzięcia udziału.

Gra za darmo do przetestowania – FragPunk na Steam

Spośród wszystkich zbliżających się hero shooterów (wybacz, Concord, nawet ciebie nie biorę pod uwagę jeśli przejdziesz na free-to-play), to właśnie FragPunk budzi moje największe nadzieje. Z miejsca przyznam, że faktycznie lubuję się w tym gatunku. Tylko ile można grać w takiego Overwatcha 2 czy nawet Deadlock’a? No właśnie – remedium na nudę stanowić ma właśnie FragPunk.

Potencjalnie mamy tu wszystko, co może przesądzić o sukcesie. Są bohaterowie z różnorodnymi umiejętnościami, sporo broni do wyboru, a także bardzo ciekawy twist w postaci zbieranych w trakcie potyczki kart. Te wykorzystamy w niecodzienny sposób – zmieniając oblicze pola bitwy. Możemy więc wpłynąć na to, jak przebiegnie kolejna runda, z korzyścią dla naszej drużyny lub przypadkowo… utrudniając sobie robotę. Do tego dynamiczne potyczki, krótkie rundy oraz premiowane taktyczne podejście. Jak dla mnie – brzmi naprawdę dobrze.

Tytuł ma zadebiutować na PC oraz Xbox Series X/S, ale nie znamy aktualnie możliwej daty premiery. Wiemy za to, że trwające od teraz testy zakończą się 22 października, więc jest sporo czasu na sprawdzenie gry w praktyce. Aby wziąć w nich udział, należy udać się na kartę gry na Steam (powyższy link) i wyrazić chęć wzięcia w nich udziału. Następnie trzeba troszkę zaczekać, a twórcy powinni umożliwić nam dostęp.

Źródło: Steam