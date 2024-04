Gra za darmo do odebrania, ale tylko i wyłącznie dla dorosłych. Macie niewiele czasu

Jeśli cenicie sobie dobre fabuły, niejednoznaczne postacie i dość ciekawe podejście do przedstawienia dojrzałych tematów – Knife Sisters może okazać się czymś idealnie dla Was.

Gra za darmo do odebrania

Wygląda na to, że rozdawnictwo na itch.io skończy się jeszcze dziś, czyli 25 kwietnia. Oznacza to, że gracze nie mają wiele czasu na to, aby przypisać do swojego konta na platformie Knife Sisters. To mroczna opowieść o manipulacji i pożądaniu w wydaniu przygodowej gry typu visual novel. Tytuł na Steam zdobywa pozytywne opinie, a i wśród krytyków cieszy się uznaniem, także może warto?

Mimo wszystko nietrudno odnieść wrażenie, że to bardzo specyficzna historia. Sama rozgrywka nie jest wymagająca – ot, wybieramy odpowiednie kwestie dialogowe. Fabularnie możemy doznać zaskoczenia, bo twórcy z Transcenders Media oferują tytuł przeznaczony dla bardzo dorosłych graczy.

Knife Sisters to mroczna historia z życia wzięta, erotyczna powieść wizualna o presji rówieśników, manipulacji, miłości, obsesji i BDSM. Podążaj za niebinarną Leo podczas sześciu intensywnych tygodni pączkujących emocji, okultystycznych rytuałów i dobrowolnego perwersyjnego seksu. – czytamy w opisie gry na Steam

Tytuł można zdobyć jednak nie w wersji na platformę Valve, ale na itch.io. Aby go odebrać, należy posiadać konto w serwisie, które założymy za darmo.

Promocja kończy się dziś, także warto się pospieszyć, jeśli akurat taka pozycja Was interesuje. Rozdawnictwo odbywa się z okazji świętowania przez twórców 5. rocznicy wydania gry.

