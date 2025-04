Czym jest Sejm The Game? To rodzima produkcja, traktująca o właśnie polskiej scenie politycznej. Jeżeli wzbudziła wasze zainteresowanie, to już teraz tytuł ten możecie sprawdzić zupełnie za darmo. Wszystko dzięki udostępnionej ostatnio wersji demo gry na platformie Steam.

Sejm The Game – zagraj za darmo na Steam

Niby gry wideo pozwalają nam uciec ze świata rzeczywistego do miejsca, w którym są ciekawsze, bardziej pasjonujące rzeczy. Nie ma w nim polityki, problemów życia codziennego i tym podobnych. A co, jeżeli wspomniana polityka pojawi się w grach wideo właśnie? To możliwe za sprawą Sejm The Game. To tytuł, który w ciekawy sposób interpretuje naszą rodzimą scenę polityczną. Zainteresowani? Gra jest teraz dostępna za darmo – a konkretniej, bezpłatna jest jej wersja demonstracyjna.

Grę możecie pobrać z poniższego linku – mowa oczywiście o wersji demonstracyjnej:

A poniżej wideo, dzięki któremu zapoznacie się z ideą tej gry:

Dajcie znać, czy tytuł spełnia wasze oczekiwania! To zdecydowanie specyficzna gra, która nie każdemu może przypaść do gustu, ale jedno jest pewne — nie można jej odmówić charakterystycznego klimatu i sporej dawki humoru. Twórcy wyraźnie nie bali się bawić konwencją, przymrużyć oka i dorzucić paru absurdalnych, a zarazem zabawnych momentów, które potrafią rozbroić nawet największego ponuraka.

Po więcej darmowych gier koniecznie zajrzyjcie do naszego specjalnego działu! Regularnie aktualizujemy go o najciekawsze okazje, promocje i darmowe tytuły, które możecie dodać do swojej kolekcji bez wydawania ani złotówki. Niezależnie od tego, czy lubicie epickie RPG, dynamiczne strzelanki, strategie, czy klimatyczne przygodówki — znajdziecie tam coś dla siebie.

