Nowa gra za darmo na Steam to perełka fantasy | Newsy - PlanetaGracza

Pamiętacie jeszcze dziś w zasadzie martwą serię Overlord? Mało która gra tak skutecznie potrafiła pokazać życie “pana ciemności” i jego sługusów. Była pełna czarnego humoru, ciekawych koncepcji i bardzo wyjątkowego klimatu fantasy. Dark Lord to trochę taki Overlord, ale po roguelike’owemu.

Czasami zdarzy się, że debiutuje perełka, która przejdzie obok wielu graczy, przede wszystkim tych “głównego nurtu” bez większego szumu. Staramy się więc wyłapywać takie pozycje (najlepiej, żeby były to gry za darmo) i pokrótce je opisywać. Jedna z najnowszych premier na platformie Valve idealnie komponuje się do kategorii “niedostrzeżonego diamentu”. Nawet jeśli nie wszystko jest w niej zachwycające, i tak stanowi świetną wymówkę, aby odsresować się przez kilka godzin.

Dark Lord jest połączeniem RPG, karcianki, strategii i roguelike’a, podlanym sosem mrocznego fantasy z nutką czarnego humoru i pomysłami rodem z gier o zarządzaniu. Wcielimy się bowiem w tytułowego “mrocznego pana”, który musi ogarniać cały ten bajzel związany z siedliskiem zła. Na pierwszy rzut oka widać, że wszystko to w sam raz podkreśla naprawdę atrakcyjny styl wizualny.

Wkrocz do kuszącego, acz zwodniczego świata Dark Lord, w którym pokierujesz królestwem pełnym ekscentrycznych postaci i zawiłych historii. Rozciągaj swe mroczne macki na kolejne krainy, szlifując wprawę w manewrowaniu między politycznymi intrygami a militarną potęgą. Przebieraj w doradcach równie skorych do bicia poddańczych pokłonów, jak do wbicia ci noża w plecy. Umacniaj twierdzę i zgłębiaj bezkresną opowieść skrytą pod warstwami rozkosznie czarnego humoru.

– głosi opis gry