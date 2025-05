Nowa duża darmowa premiera na PS5 i PC. Pobierajcie już teraz

Darmowe MMO na PS5 i Epicu? Brzmi jak idealna pułapka na wolny czas. Gra za darmo, czyli Crystal of Atlan właśnie trafiło do oferty i wygląda na to, że fani anime i MMORPG będą mieć co robić przez najbliższe tygodnie.

Crystal of Atlan to darmowe RPG akcji, które właśnie zadebiutowało na PS5 oraz Epic Games Store. Tytuł od razu przyciąga uwagę stylem – “magicpunk”, dynamiczna walka i ponad dziesięć klas do wyboru brzmią jak niezła mieszanka. Co ważne, wszystkie klasy są dostępne od początku, a każda z nich oferuje ponad 20 kombinacji umiejętności. Twórcy stawiają na eksperymenty i pełną swobodę w budowie stylu walki.

Gra za darmo dla fanów anime także na PlayStation

To nie jest kolejna nudna gra w stylu “kliknij i czekaj”. Crystal of Atlan mocno stawia na powietrzne kombosy i płynne sterowanie – walka przenosi się na trzeci wymiar, dosłownie, bo oprócz klasycznego X i Y, sporo dzieje się też na osi Z. Do tego tryby PvP 1v1 i 3v3, które mają być całkowicie oparte na umiejętnościach gracza.

Twórcy przygotowali też sporo aktywności kooperacyjnych – są lochy do wspólnego czyszczenia i system flot gildyjnych. W każdej lokacji czekają unikalni bossowie z własnymi mechanikami, więc nie ma mowy o schematycznym klepaniu tych samych mobków. A wszystko to osadzone w świecie, gdzie magia łączy się z technologią, a gracz wciela się w awanturnika badającego starożytne ruiny Atlantydy.

Na razie gra zbiera dobre opinie, a dostępność zarówno na PS Store, jak i Epic Games, bez żadnych opłat, sprawia, że trudno nie dać jej szansy. Jeśli lubisz szybkie tempo, klimat dla fanów anime i walkę opartą na precyzji, Crystal of Atlan może wciągnąć na długo.

Źródło: PushSquare