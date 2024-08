Największa premiera w ostatnim czasie. FPS za darmo, który rzuca rękawicę Escape from Tarkov

Arena Breakout: Infinite to zdecydowanie jedna z największych premier w ostatnim czasie. Ta gra za darmo stanowi odpowiedź na Escape from Tarkov!

Niewiele jest udanych gier, które faktycznie mogą rzucić wyzwanie wyraźnej dominacji Escape from Tarkov na polu extraction shooterów. Wielu próbowało, ale wielu się po prostu nie udawało. Może nowy FPS od Morefun Studios da radę?

Gra za darmo w formie nowego extraction shootera – Arena Breakout: Infinite

Wygląda pięknie, ma przemyślane mechaniki rozgrywki i spore ambicje, a do tego – to jest gra za darmo! Chyba nie ma lepszej zachęty do tego, aby pobrać i własnoręcznie sprawdzić bodaj największą premierę tego tygodnia. Arena Breakout: Infinite jest już dostępne do pobierania, choć fani Steam na razie nie będą ucieszeni.

Obecnie tytuł zadebiutował wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strony twórców. Wystarczy więc udać się pod podany poniżej link, aby samodzielnie pobrać instalator. Do grania jest też wymagane konto, ale jego założenie również nic nie kosztuje. Aby jednak nie było tak “gorzko”, gra faktycznie wyjdzie na Steam, ale w nieco późniejszym czasie.

Wcześniej deweloperzy obiecywali, że w grze nie będzie przesadnych mikrotransakcji. Obecnie w internecie da się znaleźć w większości pozytywne opinie na temat samej rozgrywki, choć właśnie z narzekaniem na dodatkowe płatności, które podobno aż tak “darmowe” to nie są. Na Reddicie jest już wiele negatywnych opinii o mechanikach pay-to-win. Mimo wszystko czas pokaże, czy twórcy pozostaną przy kontrowersyjnych pomysłach na dłużej. Być może debiut na Steam zbiegnie się w czasie z wycofaniem się z tych praktyk?

