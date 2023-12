Tak wygląda kultowy przeciwnik w Gothic Remake. Powodzenia z questem Ulu-Mulu

Jeżeli graliście w kultowy fenomen to z pewnością kojarzycie quest, w którym musimy zdobyć Ulu-Mulu. Zadanie rozpoczynające się niewinną z pozoru pogaduszką z jednym z orków okazuje się dość długim zadaniem, w ramach którego musimy pokonać sporo różnych potworów i pozyskać z nich trofea.

Twórcy świetnie zapowiadającego się Gothic Remake wiedzą o tym i ponownie chcą wymusić na graczach pełne skupienie. W przeciwnym razie jak inaczej pokonaliby tego stwora? Tak, poniższy szkic koncepcyjny pokazuje projekt nowej wersji węża błotnego. Denerwujący przeciwnik z oryginału wygląda teraz na większego, straszniejszego i… jeszcze bardziej krwiożerczego.

Zadanie Ulu-Mulu to kluczowy moment w Gothic Remake, stanowiący jedną z najbardziej niebezpiecznych i wymagających misji w grze. Wśród składników potrzebnych do jego stworzenia znajduje się ząb rekina bagiennego [to ich angielska nazwa, w Polsce funkcjonuje wąż błotny – dop. red.]. Aby go zdobyć, musisz powrócić na złowieszcze i lepkie bagna, stawiając czoła robakopodobnym stworzeniom. Uważaj, ponieważ jeden z nich może zbliżyć się niezauważony, skradając się pod powierzchnią wody!

– straszą twórcy we wpisie na Steam