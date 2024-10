God of War Remastered trafi do PS Plus? Fani liczą na świetną niespodziankę

Już w przyszłym roku będziemy świętować 20. lecie popularnej serii slasherów z Kratosem w roli głównej. Informacja o pojawieniu się zremasterowanej kolekcji gier pojawiła się już jakiś czas temu, a najnowsze plotki dotyczą jej debiutu w PS Plus. Czy God of War Remastered trafi do abonamentu na PlayStation? Jest to całkiem prawdopodobne.

God of War Remastered w PS Plus? Gracze liczą na dobre wieści

Wiemy już, że God of War Remastered jest już praktycznie gotowe. Twórcy uporali się z odświeżeniem gier i czekają na odpowiednią okazję do ogłoszenia premiery. To ma nastapić już niedługo, podczas gdy rynkowy debiut ma mieć miejsce w marcu. To właśnie wtedy świętować będziemy 20. lecie kultowej marki, która towarzyszy konsolom Sony od PlayStation 2. Co ciekawe, najnowsze plotki sugerują, że pakiet gier miałby trafić od razu do abonamentu PlayStation Plus.

Ostatnio wizerunek Kratosa pojawił się jako grafika promująca sekcję klasyków z PS2 w PS Plus Premium — mimo że te gry nie są tam dostępne. To sugeruje nam, że Sony pracuje nad dodaniem nadchodzących gier do swojego abonamentu.

Jakie gry mają wejść w skład odświeżonego pakietu?

Oryginalna trylogia przygód Kratosa

God of War: Wstąpienie

Wszystkie gry z Kratosem wydane na PSP – Ghost of Sparta i Chains of Olympus

Mowa zatem o wszystkich przygodach Kratosa w greckich realiach. Remaster obejmie zatem nie tylko główną trylogię, ale także nieco zapomniane Wzstąpienie i dwie gry z PSP. Te swoją drogą były naprawdę świetne. Jeżeli nie mieliście okazji w nie zagrać, to remaster powinien was do tego zachęcić.

Źródło: gamerant.com