Ragnarok zakończy ważny rozdział w historii Kratosa. Szykujcie się na sporą zmianę

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Reżyser God of War Ragnarok potwierdził, że tytułowe starcie bogów zamknie pewien rozdział w historii Kratosa. Będzie się działo.

Eric Williams ujawnił, że nie doczekamy się trylogii osadzonej w nordyckich realiach. Ragnarok będzie miał miejsce w nadchodzącej grze i zakończy tym samym kolejny epizod serii God of War.

Nie można nazwać gry Ragnarok, nie pozwalając na niego. To będzie w grze, zakończymy tym nordycką serię.

Myślę, że Chris Judge (aktor użyczający głosu Kratosowi – red. ) najlepiej skomentował to w zeszłorocznej zapowiedzi: „Przygotujcie się”. – powiedział reżyser gry, Eric Williams, w wywiadzie po konferencji PlayStation

Oznacza to, że Kratos przeniesie się (lub nie – zależy jak pójdzie mu starcie z bogami) wraz z kolejną odsłoną serii do innej mitologii. Niedawno spekulowano, że następnym przystankiem Ducha Sparty będzie Egipt. Na razie jest o wiele za wcześnie, aby to potwierdzić lub temu zaprzeczyć.

Niemniej jeśli liczyliście na kolejną grę w klimacie mroźnej północy, srogo się rozczarujecie. Trochę dziwne, że Santa Monica tak szybko ujawniło, że Ragnarok zwieńczy nordycką przygodę Kratosa. Niemniej wydaje mi się, że ma to sens. W God of War Ragnarok ma pojawić się sam Odyn, więc nie zdziwię się, jeśli finał gry domknie wszystkie wątki z północnej mitologii.