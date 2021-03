Nowe gry God of War mogą nas przenieść na upalne południe

Komiks God of War wskazuje, gdzie może wybrać się Kratos po domknięciu spraw na mroźnej północy. Santa Monica ma w rękawie ciekawą opcję.

Jakiś czas temu do sklepów trafił komiks ukazujący nieznane przygody Kratosa. Wydanie to mocno pobudziło wyobraźnię fanów, bowiem prezentuje bardzo nietypowe wydarzenia. Wygląda na to, że Kratos może w przyszłości ruszyć w upalne regiony świata. Jeśli planujecie przeczytać Fallen God, to miejcie na uwadze, że poniżej znajdziecie spoilery.

Następne odsłony God of War rozegrają się w Egipcie?

Wspomniany komiks jest prequelem dla rebootu z 2018 roku. Ukazuje on perypetie Kratosa przed tym, jak trafił do nordyckiej krainy. Kratos w wyniku przebytej traumy decyduje się na daleką podróż w nieznane i trafia do Egiptu.

Jak podaje GamingBible, w komiksie Kratos spotyka kilka postaci, które zdążyły już usłyszeć o Duchu Sparty. Kratos poznaje wówczas swoją przyszłość, jednak wypiera opowieści napotkanych istot i uznaje je za miraże. Gracze spekulują, że wspomniane istoty to egipscy bogowie. To dopiero pierwszy tomik komiksu i zapewne w kolejnych wydaniach poznamy więcej konkretów i sprawa stanie się jaśniejsza.

Warto wspomnieć, że Fallen God jest na ten moment uznawane za dzieło kanoniczne. Komiks wypełnia lukę między GoW III i rebootem i moglibyśmy uznać podróż Kratosa do Egiptu jako ciekawostkę gdyby nie jeden, bardzo interesujący szczegół.

Co ciekawe, Egipt pojawia się również w God of War z 2018 roku. W pewnym momencie Kratos i Atreus docierają do tajemniczego gobelinu, który ukazuje nordyckiego boga Tyra podróżującego do innych krain. Spostrzegawczy gracze zauważą, że Tyr dociera do Japonii, Brytanii, Grecji i w końcu do Egiptu. Symbolizują to znaki widoczne w rogach gobelinu.

Potwierdza to fakt, że wszystkie wymienione mitologie współistnieją w świecie GoW. Daje to Santa Monica ogromne pole do popisu i jednoznacznie sugeruje, że w przyszłości Kratos odwiedzi bardzo różnorodne krainy. Niemniej póki co to tylko plotka i zwyczajny domysł, ale to chyba oczywiste, że Bóg Wojny nie zakończy swojej podróży na mroźnej północy. Reżyser gry, Cory Barlog, w 2018 roku sam przyznał, że Kratos nie moze się ograniczyć do jednej lub dwóch krain.

Nie ujrzymy Egiptu w God of War zbyt szybko

Nawet jeśli faktycznie trafimy do Egiptu, to to bardzo odległy temat. Ragnarok nie ukaże się zbyt szybko i podejrzewam, że Santa Monica i tak zaplanowało trylogię osadzoną w zimowych realiach. Cory Barlog stwierdził kiedyś, że w planach ma pięć kolejnych odsłon przygód Kratosa. Reżyser twierdzi, że woli planować historię z dużym wyprzedzeniem i trudno mu się dziwić. God of War ma już bardzo bogate uniwersum i do jego poszerzania trzeba podchodzić ze sporą dokładnością.

Przy okazji słowa Barloga mogą potwierdzać moją teorię o jednej trylogii przypadającej na daną mitologię. Wówczas otrzymalibyśmy jeszcze dwie nordyckie części, a kolejne rozegrałyby się w zgoła innej krainie. Możliwości jest multum, podobnie zresztą jak znanych ludzkości mitologii. Pewne jest, że Kratos szybko nie opuści świata gier.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.