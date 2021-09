W God of War Ragnarok, na Kratosa zapoluje Thor z nadwagą

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Pełna zapowiedź God of War Ragnarok już za nami. Widzieliśmy gameplay, a Santa Monica Studio zaprezentowało również jednego z antagonistów.

Jak już wiemy, w pogoń za Kratosem ruszy Freya, a drugim zagrożeniem będzie Thor wraz ze swoimi sługami. To wyjątkowo niebezpieczny duet, ale to Thor wypada moim zdaniem ciekawiej. Nie musimy czekać do premiery gry, aby przekonać się, jak wygląda jeden ze słynnych bogów.

Na Twitterze jednego z deweloperów pojawiła się grafika koncepcyjna przedstawiająca przeciwnika Kratosa. Thor wygląda na bardzo niebezpiecznego wroga. Jakby tego było mało, w grze będzie też wyjątkowo wkurzony na Ducha Sparty i jego syna.

Bardzo cieszy mnie fakt, że Thor nie przypomina wyidealizowanego bohatera rodem z komiksów Marvela lub napakowanego bożka ze starszych odsłon God of War. Nordycki świat jest brudny oraz brutalny i myślę, że niezbyt sympatyczny Thor z brzuszkiem idealnie do niego pasuje. Bóg piorunów budzi respekt i idealnie pasuje do świata przedstawionego.

W kolejnych materiałach z gry powinniśmy ujrzeć Thora w akcji. Miejmy nadzieję, że nie poczekamy na nie zbyt długo.