O co właściwie chodzi w God of War Ragnarok? Poznajcie fabułę i głównych przeciwników

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Wczorajszy pokaz God of War Ragnarok zachwycił wielu graczy. Przy okazji ujawniono masę szczegółów gry, w tym wstępny zarys jej historii. Będzie ciekawie, ale uważajcie, bowiem poniżej znajdziecie spojlery z GoW z 2018 roku.

Jak zapewne pamiętacie, Freya miała prawo mocno wkurzyć się na Kratosa i Atreusa. To właśnie ona będzie jedną z głównych przeciwniczek bohaterów, ale nie tylko. Jeśli odblokowaliście (dość kiepsko) ukryte zakończenie, zdajecie sobie sprawę z tego, że na naszą boską rodzinkę zapoluje również Thor.

Dwójka antagonistów bierze sobie za cel pomszczenie śmierci swoich bliskich. Zabójstwo Baldura i brata oraz synów Thora niejako zmusi Kratosa oraz jego syna do podróży przez wszystkie dziewięć światów mitologii nordyckiej. Nie będzie to bezpieczna wędrówka, bowiem przeciwnicy naszej dwójki rzucą przeciwko nim wszystkie swoje mordercze siły.

No i nie zapominajmy też, że w grę wciąż wchodzi chyba największe zaskoczenie God of War z 2018 roku. Atreus, a raczej Loki, musi zmierzyć się ze swoim dziedzictwem. Wiemy, że w grze pojawią się olbrzymi i nawet w samym zwiastunie widzieliśmy Angrbodę. W mitologii była ona matką dzieci Lokiego, więc kto wie, może szykuje się jakiś wątek miłosny? Przekonamy się dopiero w przyszłym roku.

Oczywiście powyższe informacje to tylko wstępniak do historii. GoW z 2018 roku stał nie tylko rozgrywką, ale też fabułą. Miejmy nadzieję, że God of War Ragnarok również dostarczy nam mocną przygodę.