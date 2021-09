W GoW Ragnarok czeka nas sporo zwiedzania. Nowe krainy, psi zaprzęg i wieści o świecie gry

Santa Monica Studio podzieliło się kolejnymi szczegółami God of War Ragnarok. Jeśli liczycie na spory świat do zwiedzania, nie rozczarujecie się.

Już na nowym zwiastunie gry było widać, że Kratos i Atreus zwiedzą niemały kawał lądu. We wpisie na blogu PlayStation potwierdzono, że do dyspozycji graczy zostanie oddane wszystkie dziewięć światów mitologii nordyckiej. W efekcie zwiedzimy: Alfheim, Asgard, Helheim, Jotunheim, Midgard, Muspelheim, Niflheim, Svartalfheim i Vanaheim. Oznacza to, że do sześciu krain z GoW z 2018 roku dołączą trzy brakujące, w tym boski Asgard.

Co więcej, na tym nowości w świecie gry się nie skończą. Potwierdzono również, że do znanych z poprzedniej produkcji lokacji zawitają zupełnie nowe miejscówki. Wskazuje to też, że wrócimy do krain z poprzedniego GoW, co akurat nie jest większym zaskoczeniem.

God of War Ragnarok ma zaoferować najbardziej różnorodne i najpiękniejsze krainy w historii serii. Nie zdziwię się też, jeśli udostępniony świat zbliży się rozmiarem do jednych z większych lokacji z gier z otwartym światem. Choć Ragnarok raczej nie będzie sandboxem, z pewnością będzie co zwiedzać.

Na szczęście powróci zasłużona łódka Kratosa i Atreusa, a w grze pojawi się też psi zaprzęg, który przyspieszy podróże naszych bohaterów. Koniec z pieszym przemierzaniem rozległych krain. No, przynajmniej tych pokrytych śniegiem.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o fabule gry, przeczytacie na jej temat w tym artykule. Ragnarok kontynuuje wątki z GoW z 2018 roku i zapowiada się prawdziwa jazda bez trzymanki.