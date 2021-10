God of War na PC vs. PS5. Jest dobrze, chłopcze!

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Wczoraj ogłoszono oficjalne pojawienie się gry God of War na Steamie. Choć do premiery produkcji jeszcze pozostało sporo czasu, udało się już porównać dostarczone przez wydawcę fragmenty gameplay’u. Co udało się ustalić?

Zapowiada się, że port God of War będzie czymś wykonanym perfekcyjnie, a przynajmniej czymś mało odbiegającym graficznie od oryginału. Rzućcie okiem na zestawienie ze sobą fragmentów obu wydań produkcji:

Choć na ten moment nie dostarczono za wiele ujęć możliwych do zestawienia z oryginałem, można wyciągnąć już kilka wniosków. Po pierwsze modele są praktycznie tak samo napakowane detalami i ciężko jest zaobserwować jakiekolwiek różnice pod tym kątem.

Po drugie lekkiej zmianie uległo oświetlenie lub same materiały związane z odbijaniem światła. Ekwipunek Kratosa składa się z kilku metalicznych elementów i te na PS5 błyszczą się zdecydowanie bardziej.

Po trzecie można odnieść wrażenie, że w niektórych momentach na PC jest lekko podkręcony kontrast, ale zdarzają się sytuacje, gdzie mógłbym to samo powiedzieć o wydaniu na konsole PlayStation. Być może wynika to właśnie ze wcześniej wspomnianego oświetlenia.

Trzeba jednak przyznać, że PeCetowa wersja wygląda naprawdę dobrze i bez wątpienia jest w dobrych rękach.