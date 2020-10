Ghostrunner to ogromny sukces. Gra sprzedaj się doskonale

Polski Ghostrunner to prawdziwy hit. Gra podbiła listę bestsellerów na Steam i to już właściwie pewne, że osiągnęła ogromny sukces.

Wczoraj swoją premierę miał Ghostrunner. Gra zebrała bardzo wysokie oceny i nic dziwnego, że gracze dosłownie rzucili się po nią do sklepów. Tytuł sprzedaje się doskonale i chyba przerósł oczekiwania twórców.

Aktualnie polska produkcja plasuje się na samym szczycie listy najlepiej sprzedających się gier na Steam i przebija tym samym takie hity jak Phasmophobia i Among Us. To naprawdę duże osiągnięcie.

Co ciekawe, za sukcesem gry nie stoi rozdmuchana akcja marketingowa czy głośne nagłówki w branżowych mediach. Szybka gra akcji osadzona w cyberpunkowych realiach idealnie wpasowuje się w obecnie panujące trendy powiązane z nowym projektem CD PROJEKT RED. Przyszłość jest w modzie.

Przy okazji – zgodnie z recenzjami tytułu – jest to po prostu świetna, wymagająca gra, która cieszy oko piękną oprawą i sprawia masę satysfakcji grającemu.

Wszystkie z powyższych doprowadziły do świetnej sprzedaży produkcji, a pomogła im w tym dodatkowo stosunkowo przystępna cena. Nic tylko grać!

Ghostrunner dostępne jest na PC, PS4 i Xbox One. Gra już w listopadzie trafi na Nintendo Switch, jednak nie poznaliśmy konkretnej daty wydania portu. Ma ona zostać ujawniona już wkrótce.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.