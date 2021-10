Nowa zapowiedź z Ghost Recon nadchodzi. Pokaz już dziś

Ubisoft ma dziś zapowiedzieć kolejny projekt związany z uniwersum Ghost Recon. Z przecieków wynika, że będzie to nowa gra i to taka, która może zadowolić fanów.

Ghost Recon nieco odeszło od swojej sprawdzonej formuły taktycznej strzelanki na rzecz otwartego świata i akcji. Ubisoft ponoć miałby się zreflektować i przygotował dla nas niespodziankę.

Nowy Ghost Recon powróci do korzeni?

Ubisoft zapowiedział specjalny stream z okazji 20-lecia serii cenionych strzelanek taktycznych. Na głównym obrazku ozdabiającym odliczanie do startu widzimy postacie z GR: Breakpoint. Wiele osób spekuluje więc, że firma zapowie jakieś duże DLC albo ulepszoną edycję.

Witamy na pokazie z okazji 20 rocznicy marki Ghost Recon! Poznaj jej najważniejszych twórców, tajemnice i anegdoty, ciesz się upominkami i specjalną niespodzianką… ogłoszeniem nowego projektu Ghost Recon. Ubisoft

Tylko tutaj pojawiał się pewien problem. Nowy „projekt” może być równie dobrze filmem, wspomnianym DLC czy tytułem niezwiązanym bezpośrednio z głównym nurtem cyklu. Wczoraj na Reddicie pojawiły się przecieki (które teraz zostały skasowane) wskazujące na to, iż Ubi pracuje rzekomo nad prawdziwym wskrzeszeniem serii. Nowy tytuł ma ponoć odejść od formuły open world na rzecz nieco bardziej liniowych misji, w stylu choćby GR: Future Soldier. To są jednak niczym niepotwierdzone domysły, które z Reddita zniknęły zaskakująco szybko. Warto jednak zauważyć, że potencjał w marce jest olbrzymi. Osobiście cieszyłbym się z powrotu do korzeni i przedstawienia nam półotwartych misji, z wieloma drogami do obrania.

Wiemy na pewno, że „coś” się kroi. A co konkretnie? Tego dowiemy się już dziś, 5 października, w trakcie oficjalnego streama. Ten zaplanowano na godzinę 19:00.