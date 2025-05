Gracze narzekają na ceny gier, ale rzucili się na droższą edycję Ghost of Yotei

Ghost of Yotei, najnowsza produkcja studia Sucker Punch, zadebiutuje na PlayStation 5 już 2 października 2025 roku. Wiadomo, że to spore wydarzenie, w końcu Ghost of Tsushima jest jednym z najbardziej uwielbianych tytułów ekskluzywnych z PS4. W ciekawy sposób nowa gra udowadnia, że wyższe ceny gier — mimo krytyki — niekoniecznie mogą aż tak zniechęcić graczy do zakupu nowych pozycji.

Edycja Digital Deluxe, kosztująca 80 dolarów, cieszy się większym zainteresowaniem niż standardowa wersja gry. Ta droższa edycja oferuje dodatkowe elementy kosmetyczne w grze, takie jak wczesny dostęp do map podróżnika oraz zestaw mieczy. Pomimo wyższej ceny, wielu graczy decyduje się na zakup tej wersji, co może sugerować, że dodatkowa zawartość jest dla nich atrakcyjna. I to nawet mimo potrzeby dopłacania do niej.

Obserwując tę tendencję, można przypuszczać, że gracze są skłonni inwestować więcej w gry, które oferują dodatkową wartość. Choć Sony jeszcze nie ogłosiło podwyżek cen swoich gier, jak to uczyniły Microsoft i Nintendo, sukces Ghost of Yotei może wpłynąć na przyszłe decyzje cenowe. Warto obserwować, jak rynek zareaguje na tę strategię i czy inne tytuły pójdą w ślady Ghost of Yotei.

