Na samym początku bieżącego miesiąca odbył się pokaz Nintendo Direct. Japoński gigant ujawnił wówczas wiele szczegółów dotyczących nadchodzącej konsoli Switch 2. Wówczas dowiedzieliśmy się również, że nowa odsłona serii Mario Kart, czyli Mario Kart World, która powstaje właśnie z myślą o drugim Switchu, będzie kosztować aż 80 dolarów w wersji cyfrowej i 90 dolarów w wersji fizycznej.

Nintendo wyjaśnia ceny nowych gier na Switcha 2

Dlaczego aż tyle? W rozmowie z redakcją serwisu IGN, Bill Trinen, wiceprezes ds. produktu i doświadczeń graczy w Nintendo of America, wyjaśnił, że cena gry jest wynikiem analizy zawartości i wartości oferowanej przez sam tytuł. Podkreślił, iż decyzja o takiej, a nie innej kwocie nie jest strategią marketingową.

Jest to raczej ocena zawartości gry. Mario Kart World ma być grą „tak dużą i rozległą, że gracze znajdą w niej mnóstwo drobnych rzeczy do odkrycia”. Co więcej, ma to być „prawdopodobnie najbogatsze doświadczenie Mario Kart, jakie kiedykolwiek powstało”. Zdaniem Trinena podejście Nintendo ma bardziej polegać na skupianiu się na zawartości gry. To na tej podstawie ustalana jest odpowiednia cena.

W sprawie wypowiedział się również sam prezes Nintendo of America, czyli oczywiście Doug Bowser. Zapewnił, że każdy przypadek ma być rozpatrywany indywidualnie, więc ceny poszczególnych produkcji mogą się różnić w zależności od oferowanej przez nich zawartości.

