Wiemy, jak duży jest dodatek do Ghost of Tsushima. Na wyspie Iki spędzimy trochę czasu

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Dodatek zawarty w Ghost of Tsushima Director’s Cut będzie całkiem spory. Jeden z deweloperów opowiedział o rozmiarze rozszerzenia.

Rozszerzone Ghost of Tsushima zbliża się do premiery. Nowe wydanie nie należy do tanich, więc nic dziwnego, że gracze obawiają się o jakość i ilość nowej zawartości.

Jeden z deweloperów opowiedział trochę o tym, jak dużo czasu spędzimy na wyspie Iki. Można powiedzieć, że jest to właściwie kolejny akt historii Jina Sakai. Jak stwierdził też sam deweloper, wyspa Iki oferuje tyle zawartości, co pierwszy akt bazowej produkcji.

Jeśli jesteś zaznajomiony z Ghost of Tsushima, wyspa Iki jest wielkości, tak naprawdę, pierwszego aktu głównej gry, (czyli – red. ) Izuhara. To duża, gęsta historia z mnóstwem krajobrazów i sekretów do odkrycia. – powiedział Creative Director gry, Nate Fox, w rozmowie z Push Square

Oczywiście czas przejścia dodatku będzie bardzo subiektywny. Pamiętajmy, że jest to gra z otwartym światem i każdy będzie poznawać ją we własnym tempie.

Patrząc więc na długość bazowego GoT, wprowadzone w Ghost of Tsushima Director’s Cut rozszerzenie powinno zająć kilkanaście godzin naszego czasu. No chyba, że zdecydujemy się skupić tylko i wyłącznie na głównej historii. Wtedy czas gry może znacznie się zmniejszyć.