Gex Trilogy ma nowy trailer. Nie mogę się doczekać, aż to w końcu wyjdzie

Nowy trailer Gex Trilogy już w sieci!

Pamiętacie jeszcze serię gier, w których głównym bohaterem był sympatyczny Gekon? Tak się składa, że powróci do nas już niedługo. Wszystko to za sprawą gry Gex Trilogy, która właśnie otrzymała nowy trailer. W skład edycji wejdą 3 klasyczne gry, które oryginalnie ukazywały się na rynku w latach 1995-1999. Od premiery minęło zatem naprawdę sporo czasu.

Nowy trailer z fragmentami z rozgrywki zobaczycie poniżej:

Dobra, może nie do końca jest to odświeżona wersja gry, ale można śmiało powiedzieć, że ma “ducha” oryginału. W rzeczy samej to emulacja lub przenosiny oryginału na nowe platformy. W tym wypadku charakterystyczny bohater zawita nie tylko na PC, ale także na Switcha, PS4, PS5 oraz Xbox Series X|S. Kiedy premiera?

Nie do końca wiadomo. Twórcy zapowiedzieli, że przedsprzedaż ruszy jeszcze na jesieni tego roku. Możliwe, że gra wyjdzie w okolicach świąt lub na początku przyszłego roku. Swoją drogą — niektórzy gracze w komentarzach zastanawiają się, ile z oryginalnych dialogów zostanie skasowanych… Czasy się zmieniły i dziś nie wszystko jest uznawane za “przyzwoite”.

Źródło: videogameschronicle.com