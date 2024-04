Profesjonalne obudowy gamingowe od Genesis. Chłodzenie na pierwszym miejscu

Genesis wypuszcza dwa nowe modele obudów PC. Diaxid 605F i Diaxid 605 ARGB przemówią do tych graczy, którzy chcą czuć chłodek ze swojej maszyny.

Sprzęt dla wymagających graczy, a zarazem wydajne, profesjonalne i bardzo eleganckie – także z podświetleniem RGB! – nowe obudowy Genesis wydają się odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie współczesnych maszyn.

Genesis wypuszcza nowe modele Diaxid

Szukając dobrej obudowy do PeCeta, należy przede wszystkim zwrócić uwagę nie tylko na jej wygląd, ale głównie na możliwości. Sprzęt sprzętowi nierówny, dlatego niektóre modele mogą wydawać się przesadnie “kurzące”, a inne zamiast chłodzić, potrafią wręcz przegrzać podzespoły. Genesis wie, że współczesne karty graficzne wymagają wręcz holenderskich wiatraków do chłodzenia, toteż proponuje dwa nowe modele z serii Diaxid.

Wedle producenta, ich główną zaletą jest chłodzenie. Genesis Diaxid 605F wyposażono w 5 jednostek GENESIS Oxal 120, zaś model 605 ARGB w 4 podświetlane jednostki Oxal 120 ARGB. Wiatraki oferują wysoką wydajność na najniższych obrotach (1400 RPM). Oczywiście przy wyższej wydajności, obroty wzrastają. Co więcej, obudowy pozwalają na zamontowanie aż 8 wentylatorów (3 × 120/140 mm na froncie, 2 × 120/140 mm na górze, 2 × 120 mm na dole i 1 × 120 mm z tyłu).

Do tego przedni panel mesh, który pełni funkcję filtra kurzu, dzięki czemu nie powinniśmy tak często rozbierać PeCeta, aby go wyczyścić od środka. Mamy tutaj pełną kompatybilność z płytami ATX, microATX i mini-ITX, 2 miejsca na nośniki SSD 2.5”, 1 miejsce na HDD 3.5” oraz 1 slot hybrydowy 2.5”/3.5”. Producent wspiera również możliwość montażu zestawów AIO (420/360/280/240/120). Jeżeli chodzi o pozostałe złącza, znajdziemy tu port USB-C (Gen 2 do 10 Gbit/s), 2 USB Typu A (3.2 Gen 1) oraz osobne wejścia dla mikrofonu i audio (2 × 3.5 mm).

Dostępne są trzy warianty:

Genesis Diaxid 605F w kolorze czarnym za 329,00 zł

Genesis Diaxid 605 ARGB w kolorze czarnym za 379,00 zł

Genesis Diaxid 605 ARGB w kolorze białym za 379,00 zł

Zamówienia na modele można składać już od dzisiaj, tj. 19 kwietnia 2024 roku.

Źródło: Informacja prasowa