GeForce NOW dodaje 14 nowych gier do usługi i rozdaje darmowe nagrody

NVIDIA GeForce NOW to popularna chmura umożliwiająca granie w gry w wysokiej jakości bez posiadania mocnego komputera. Jeszcze w tym miesiącu do biblioteki NVIDII trafi aż 14 nowych gier, które uruchomicie bez pobierania i instalowania. Na liście nie zabrakło mocnych pozycji, dlatego polecamy wam to sprawdzić.

Nowe gry w NVIDIA GeForce NOW

Firma NVIDIA zapowiedziała, że do usługi GeForce NOW trafi w styczniu aż 14 nowych produkcji. Dwie z nich (Mirthwood oraz Slime Rancher 2) są już dostępne, kolejne pojawią się w kolejnych dniach. Oto lista:

Builders of Egypt (Steam, 8 stycznia)

Hyper Light Breaker (Steam, 14 stycznia)

Jötunnslayer: Hordes of Hel (Steam, 21 stycznia)

Eternal Strands (Steam, 27 stycznia)

Space Engineers 2 (Steam, 27 stycznia)

Orcs Must Die! Deathtrap (Steam, 28 stycznia)

Heart of the Machine (Steam, 31 stycznia)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Steam, 31 stycznia)

Drova – Forsaken Kin (Steam)

Pax Dei (Steam)

Sniper Elite: Resistance (Xbox, PC Game Pass, 30 stycznia)

Voidwrought (Steam)

To jednak nie koniec nowości i dobrych wieści. Z uwagi na uczestnictwo NVIDII w targach CES 2025 w Las Vegas, posiadacze GeForce NOW mogą zdobyć sporo zawartości do swoich ulubionych gier. Wystarczy wziąć udział w specjalnych misjach przypisanych do poszczególnych produkcji. Co można zgarnąć? Oto darmowe nagrody:

Diablo IV: Creeping Shadows Mount Armor Bundle

The Elder Scrolls Online: Pineblossom Vale Elk Mount

The Finals: Legendary Corrugatosaurus Mask

World of Warcraft: Armored Bloodwing Mount

Fallout 76: Settler Work Chief Outfit and Raider Nomad Outfit

A czy chmurą od NVIDII w ogóle warto się interesować? Bez dwóch zdań tak. To obecnie najlepsze narzędzie do streamowania gier. Nie potrzebujemy drogiego PC do grania w nowe hity, co miałem okazję niedawno sprawdzić. Usługa, zwłaszcza z polskim serwerem sprawuje sie wyśmienicie i niestraszna jej nawet rozgrywka w 4K.

Źródło: NVIDIA