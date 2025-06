Dwa weekendy z Gears of War: Reloaded. Jak wziąć udział w testach?

Kultowa gra z Xbox na PS5? To się dzieje. Gears of War: Reloaded zbliża się wielkimi krokami, a specjalny testy beta ruszają już w czerwcu. Jak wziąć udział?

Seria Gears of War wraca i to z przytupem. Wersja Reloaded ma mieć premierę już w sierpniu, ale wcześniej czekają nas aż dwa weekendy testów multiplayer. I co ciekawe, po raz pierwszy w historii zagrają także posiadacze PlayStation 5.

Beta przed premierą Gears of War: Reloaded

Nowy zwiastun Gears of War: Reloaded pojawił się podczas Xbox Games Showcase, a zaraz po nim ogłoszono, że gracze będą mogli sprawdzić grę przed debiutem. Wystarczy spełnić jeden z warunków: zamówić grę przed premierą (cyfrowo), posiadać aktywny Game Pass Ultimate lub PC Game Pass, albo mieć cyfrową wersję Gears of War: Ultimate Edition.

Pierwszy weekend bety wystartuje już 13 czerwca i potrwa do 15 czerwca. Gracze wskoczą do klasycznego Team Deathmatch na trzech mapach: Gridlock, Raven Down i Gold Rush. Tydzień później, od 20 do 22 czerwca, pojawi się drugi test, tym razem z trybem King of the Hill oraz trzema nowymi mapami: Canals, Courtyard i War Machine.

Co istotne, testy obejmą wszystkie platformy docelowe: Xbox Series X/S, PC (w tym Steam) oraz, po raz pierwszy, PlayStation 5. To spory krok dla marki Gears, która dotąd była ekskluzywna dla sprzętu Microsoftu. Fani na PS5 będą mogli po raz pierwszy poczuć ciężar Lancerów i smak walki za osłonami na własnej skórze.

Premiera Gears of War: Reloaded zaplanowana jest na 26 sierpnia 2025 roku. Gra ma połączyć klasyczną rozgrywkę z nowoczesnymi usprawnieniami i zaoferować najpełniejsze doświadczenie multiplayer w historii serii. Ale zanim to nastąpi, mamy jeszcze dwa weekendy, by przetestować, jak działa nowa formuła w boju.

