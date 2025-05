Gears of War: Reloaded sprawdzimy bezpłatnie przed premierą?

Gears of War: Reloaded zbliża się wielkimi krokami. Wszystko wskazuje na to, że beta wystartuje już w czerwcu, przynajmniej według SteamDB .

Miłośnicy brutalnej akcji i legendarnych pił łańcuchowych mają na co czekać. Gears of War: Reloaded, czyli odświeżona wersja kultowego shootera, lada moment doczeka się beta testów trybu multiplayer. Pliki związane z testami pojawiły się już w systemach dystrybucji, a ich rozmiar to około 12,5 GB – wygląda więc na to, że premiera wersji próbnej to kwestia najbliższych tygodni. O ile, rzecz jasna, taka wersja w ogóle trafi do szerszej publiki, a nie jest przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny.

Odnowiona klasyka z mocnym wejściem

Najbardziej prawdopodobny termin ogłoszenia testów to 8 czerwca, kiedy odbędzie się Xbox Games Showcase. To idealna okazja, by wystartować z betą, sprawdzić działanie cross-playu i przygotować serwery na sierpniowy debiut gry. Gears of War: Reloaded oficjalnie zadebiutuje 26 sierpnia na Xbox Series X|S, PC i – po raz pierwszy – PlayStation 5.

Gra zaoferuje tryb kampanii w 4K i 60 FPS, a rozgrywkę multiplayer w nawet 120 klatkach na sekundę. Do tego dochodzą HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos oraz pełna obsługa cross-playu i cross-progressu między platformami.

Dla posiadaczy cyfrowej wersji Gears of War: Ultimate Edition na Xboxie przewidziano bezpłatną aktualizację do nowej edycji. To świetna okazja, by wrócić do serii, która wyznaczyła standardy dla trzecioosobowych shooterów na wiele lat.

Źródło: TwistedVoxel