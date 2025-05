Niektórzy zgarną Gears of War: Reloaded za darmo i nie chodzi wcale o granie w Xbox Game Pass

Niedawno zapowiedziane Gears of War: Reloaded zapowiada się na godne wskrzeszenie kultowej serii, nawet jeśli to remaster. Dla niektórych będzie darmowy!

Jeśli jesteś jednym z tych graczy, którzy kupili Gears of War: Ultimate Edition przed 5 maja 2025 roku, masz powody do radości. Microsoft ogłosił, że wszyscy posiadacze tej edycji otrzymają za darmo nadchodzącą remasterowaną wersję gry – Gears of War: Reloaded. Klucze aktywacyjne zostaną wysłane bezpośrednio na adres e-mail powiązany z kontem Xbox, co oznacza, że nie musisz być subskrybentem Xbox Game Pass, aby skorzystać z tej oferty.

Gears of War: Reloaded to wielki powrót, dla niektórych darmowy

Gears of War: Reloaded to odświeżona wersja klasycznej gry z 2006 roku, która zadebiutuje 26 sierpnia 2025 roku na Xbox Series X/S, PlayStation 5 i PC. Gra oferuje ulepszoną grafikę w rozdzielczości 4K, płynność do 120 klatek na sekundę oraz wsparcie dla technologii HDR i VRR. Dodatkowo, w pakiecie znajdziesz wszystkie dodatki z Ultimate Edition, w tym dodatkowy akt kampanii, wszystkie mapy i tryby wieloosobowe oraz pełną listę klasycznych postaci i przedmiotów kosmetycznych.

Warto zaznaczyć, że Gears of War: Reloaded będzie dostępne również dla subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate. Jeśli jednak kupiliście Ultimate Edition, to nowy remaster dostaniecie za darmo. To miły gest ze strony Microsoftu, który docenia lojalność swoich graczy i nagradza ich za wcześniejsze zakupy.

Jeśli więc masz na swoim koncie Gears of War: Ultimate Edition zakupione przed 5 maja 2025 roku, pamiętaj, aby sprawdzać swoją skrzynkę odbiorczą. Oferta nie dotyczy rzecz jasna wersji gry na PlayStation, bo to pierwszy raz, gdy kultowa marka Xbox debiutuje na sprzęcie konkurencji.

Źródło: Xbox