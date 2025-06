Exclusive z Xbox na szczycie listy pre-orderów PS5. Kolejny tytuł Microsoftu podbija PS Store

Choć seria Gears of War przez lata była jedną z największych ikon Xboksa, debiut zremasterowanej wersji na konsolach PlayStation 5 był ze strony Microsoftu posunięciem co najmniej świetnym. Jak bowiem donoszą źródła, Gears of War: Reloaded, czyli odświeżona wersja klasycznej jedynki z 2006 roku, trafi na rynek 26 sierpnia i już teraz dominuje listy pre-orderów PlayStation 5 – zarówno w USA, jak i Wielkiej Brytanii.

Gears of War: Reloaded podbija listę pre-orderów na PS5

Ba, jakby tego było mało, trzeba zauważyć, że tytuł uplasował się tym sposobem wyżej niż takie hity jak Death Stranding 2: On the Beach, College Football 26, czy Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Multiplatformowa strategia Microsoftu rzeczywiście przynosi więc efekty – Gears na PS5 przyciąga bowiem zupełnie nową grupę graczy. Co ciekawe, fizyczne wydanie produkcji będzie dostępne wyłącznie na sprzęcie Sony.

Niezależnie od wersji, gracze, którzy zamówią grę przed premierą, otrzymają dwa ekskluzywne skiny postaci do trybu wieloosobowego. Do premiery zostało jeszcze trochę czasu, aczkolwiek nie wszystko poszło zgodnie z planem, czy raczej bez problemów. Beta testy gry przedwcześnie przerwano z powodu przeciążenia serwerów. Wielu graczy miało problemy z łączeniem się z meczami, co spotkało się z krytyką w społeczności.

Jeśli zaś chodzi o udostępnianie swoich gier na sprzęcie konkurencji, Microsoft na tym nie poprzestanie. Na konsole PlayStation 5 trafią także inne tytuły, w tym chociażby Senua’s Saga: Hellblade II czy Age of Mythology: Retold. W drugą stronę również trwa wymiana – Final Fantasy XVI zostało niedawno niespodziewanie wydane na Xbox Series X/S. Produkcja średnio sobie jednak radzi.

