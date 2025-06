Final Fantasy XVI działa fatalnie na Xbox Series X. Gracze w szoku

Final Fantasy XVI w 720p na Xbox Series X? Gracze nie kryją rozczarowania jakością portu

Final Fantasy XVI zadebiutowało na PS5 w 2023 roku jako ekskluzywny tytuł. Fani Xboxa czekali cierpliwie – przez dwa lata – aż Square Enix udostępni tytuł również na ich platformie. W czerwcu 2025 roku gra w końcu trafia na Xbox Series X/S. Niestety, już pierwsze analizy techniczne wskazują, że coś poszło bardzo nie tak. Eksperci z Digital Foundry – autorzy najbardziej szczegółowych analiz jakości gier – nie zostawili suchej nitki na wydaniu Xboxowym. Największy szok? Tryb wydajności, który miał oferować płynność, działa w rozdzielczości… 720p na Xbox Series X.

720p – to rozdzielczość, którą większość graczy zostawiła za sobą ponad dekadę temu. Tymczasem na konsoli reklamowanej jako najpotężniejsza na rynku, Final Fantasy XVI serwuje właśnie taki obraz. Dla porównania: PS5 w tym samym trybie działa w 1080p, mimo że jego wydajność techniczna nie różni się znacząco od Xboxa. I choć Xbox Series X utrzymuje w tym trybie stabilne 60 klatek na sekundę (co jest plusem), to jakość obrazu – jak podkreślają recenzenci – jest zauważalnie gorsza. „Obraz jest bardziej miękki, rozmazany, a w niektórych momentach roślinność wygląda po prostu źle”, zauważa Digital Foundry. „Jakby coś się po drodze zepsuło”.

Wszystkie wersje gry, niezależnie od platformy, ograniczają przerywniki filmowe do 30 klatek. To zrozumiałe przy takim natężeniu efektów wizualnych, ale kontrast między cutscenką a gameplayem na Xboxie tylko pogłębia wrażenie nierówności. Port FF16 na Xboxa to część większej zmiany strategii Square Enix. Po latach stawiania na ekskluzywność firma przyznała, że sprzedaż nie spełniła oczekiwań, i zaczęła otwierać się na inne platformy. FF7 Remake trafi zarówno na Xboxa, jak i nadchodzącą konsolę Nintendo Switch 2. Ale jeśli multiplatformowość ma się opłacać, gry muszą być dopracowane. A obecnie wygląda na to, że FF16 na Xboxa to wersja pośpieszna, pozbawiona finalnego szlifu.

Źródło: videogameschronicle.com