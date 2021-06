Oferta Games with Gold na lipiec 2021. Zestaw klasyków, wulgarna zręcznościówka i indyki

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Poznaliśmy ofertę Xbox Games with Gold na lipiec 2021. Microsoft ponownie uraczył graczy umiarkowanie rozpoznawalnymi produkcjami.

Microsoft potwierdził lipcowy zestaw gier dla subskrybentów Xbox Live Gold. Podobnie jak w przypadku poprzednich zestawów, tym razem też obyło się bez wielkich produkcji. Jeśli jednak lubicie starsze lub mniejsze tytuły, raczej będziecie zadowoleni.

Oferta Games with Gold na lipiec 2021 prezentuje się następująco:

Planeta Alpha (od 1 do 31 lipca)

Rock of Ages 3: Make & Break (od 16 lipca do 15 sierpnia)

Conker: Live & Reloaded (od 1 do 15 lipca)

Midway Arcade Origins (od 16 do 31 lipca)

Pamiętajcie, że subskrypcja Live Gold jest też zawarta w abonamencie Xbox Game Pass Ultimate.

Planet Alpha to dobrze oceniania platformówka z elementami skradanki i gry akcji. Gracze lądują na dziwacznej planecie i próbują przetrwać w obcej krainie. To ciekawa propozycja dla graczy lubiących eksplorację i kolorową oprawę.

Rock of Ages 3: Make & Break to kontynuacja nietypowej, ale przyzwoitej serii produkcji zręcznościowych. Choć jest to z pozoru dość dziwaczny twór, trudno odmówić mu uroku. Dodatkowo w grze znajdziecie sieciowy tryb rywalizacji.

Conkier: Live & Reloaded to chyba mój faworyt z lipcowego zestawu Games With Gold. Wulgarna, przepełniona abstrakcyjnym humorem zręcznościówka może być znana niektórym graczom i jeśli jeszcze nie mieliście z nią styczności, moim zdaniem warto nadrobić.

Ostatnią produkcją zawartą w nowym Games with Gold jest Midway Arcade Origins. Jest to zestaw 30 gier od legendarnego Midway. Miłośnicy retro mają się z czego cieszyć.