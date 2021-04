Games with Gold maj 2021 – lista gier już oficjalnie znana! Nareszcie dobre gry

Do sieci trafiła lista gier z usługi Games with Gold na konsole Microsoftu, które dostaniemy w maju. Tym razem otrzymamy jedne z lepszych gier od dłuższego czasu.

W ostatnich miesiącach abonenci usługi Games with Gold nie zawsze byli obdarowywani wybitnymi produkcjami. Ubiegły miesiąc zaoferował nam w zasadzie same średniaki, ale na szczęście wszystko wskazuje, że już zaraz dowiemy się na temat jednej z najlepszych paczek.

Games with Gold na maj 2021

Na zagranicznej stronie Dealabs (francuski odpowiednik pepper.pl) znalazł się wpis niejakiego billbil-kun, który był odpowiedzialny w przeszłości za przecieki oferty PS Plus. Tym razem opublikował on listę gier, które mielibyśmy otrzymać w maju w ramach wyżej wspomnianej usługi Microsoftu. Według niego czekają nas naprawdę dobre produkcje.

[AKTUALIZACJA]

Nie musieliśmy długo czekać długo czekać na oficjalne ogłoszenie gier. I tym razem przeciek okazał się prawdziwy. Cieszmy się w takim razie z poniższych tytułów.

Oto gry dostępne w ramach oferty Xbox Live Gold na maj:

LEGO Batman: 01.05 – 15.05

Armello: 01.05 – 31.05

Tropico 4: 16.05 – 31.05

Dungeons 3: 16.05 – 15.06

Choć nie są to zdecydowanie najnowsze tytuły, to na pewno warte uwagi. Od wielu lat uważam pierwszą odsłonę LEGO Batmana za najlepszą grę z duńskimi klockami. Armello na pewno spodoba się każdemu fanowi gier planszowych czy turówek. Dungeons 3 bez wątpienia przypadnie do gustu każdemu dobrze wspominającemu starsze odsłony Dungeon Keepera.

Cieszy fakt dodania również Tropico 4, ponieważ ta część jest przez wielu uważana za jedną z lepszych odsłon serii. Polecam ją szczególnie każdemu, kto oczekuje od gier strategicznych także dodatkowych wrażeń wynikających z innych mechanik jak np. budowanie własnego miasta.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.