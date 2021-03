Gamedec z datą premiery i nowym trailerem. Na grę przyjdzie nam jeszcze poczekać

Datę debiutu Gamedec wyznaczono na 16 września 2021. Informację o premierze ubogacono nowym trailerem, na którym widzimy parę wirtualnych światów. A oprócz tego twórcy uraczyli graczy wersją demonstracyjną produkcji.

W godzinach nocnych z 25 na 26 marca miał miejsce pokaz Future Games Show, na którym zaprezentowano aż dziewięć nowych gier z Polski. Wśród nich znalazły się takie tytuły jak Serial Cleaners, mroczny horror Hidden Deep czy Gamedec. Cyberpunkowy RPG otrzymał dokładną datę premiery, wersję demonstracyjną – i trailer.

Premiera Gamedec dopiero po wakacjach

Tytuł od katowickiego studia Anshar Studios wyląduje na pecetach niedługo po wakacjach, a dokładnie 16 września. Gra miała ukazać się jeszcze w 2020, ale w październiku ubiegłego roku zadecydowano o przełożeniu daty premiery.

Dobra wiadomość dla osób, które irytuje ekskluzywność na platformach dystrybucji cyfrowej – w przypadku Gamedec nie będzie większych ograniczeń: tytuł zostanie udostępniony na Steamie, GOG.com i Epic Games Store.

Oprócz tego twórcy udostępnili demo RPG-a. Możecie je zassać zarówno poprzez Steama, jak i GOG.com. Jeśli zdecydujecie się na skorzystanie z platformy Valve, to tu jest ten właściwy adres. Natomiast w polskim sklepie demo Gamedec znajdziecie tutaj.

Warto rzucić także okiem na krótki materiał wideo z gry. Nie zawiera on elementów rozgrywki, ale daje wgląd w klimat produkcji. Widzimy zróżnicowane światy i… znikające dynie. Całość wygląda obiecująco – szczególnie klimatycznie prezentuje się Dziki Zachód. Filmik publikujemy poniżej.

Sherlock Holmes w cyberpunkowym świecie

Gamedec to cyberpunkowa gra RPG oparta na twórczości Marcina Przybyłka. Wzorem ciepło przyjętego Disco Elysium w polskiej produkcji wcielimy się w prywatnego detektywa, by rozwiązywać kryminalne zagadki. Do głównych zadań bohatera będzie należało tropienie przestępców, takich jak biznesmeni z nieczystymi intencjami czy bogate korporacje, których właściciele mają dużo za uszami.

Podejmowane przez gracza wybory ukształtują głównego bohatera i w znaczący sposób wpłyną na bieg fabuły. Produkcja ma dać nam swego rodzaju wolność w doborze ścieżki działania: misje będzie można ukończyć zarówno „metodami pokojowymi”, takimi jak dyplomacja, jak i przy użyciu bardziej radykalnych środków. RPG został ufundowany na Kickstarterze.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta. Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.