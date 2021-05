Tetris na pierwszego Game Boya po latach otrzymał wsparcie dla rozgrywek przez internet

Fan retro stworzył własny system do grania w Tetris na Game Boyu Classic przez internet. Jego projekt daje możliwość grania w ponad dwie osoby, czego standardowa wersja gry nigdy nie oferowała.

Twórczość fanów gier z całego świata nie przestanie mnie zaskakiwać. Jeszcze niedawno pisaliśmy o świetnej replice miotanego noża z Mortal Kombat, a dzisiaj mamy coś idealnie dla osób lubujących się w starszym sprzęcie.

Właściciel kanału stacksmashing opublikował ciekawe wideo, w którym kolejny raz próbuje swoich sił przy niestandardowym wykorzystaniu pierwszego modelu Game Boya. Tym razem sprawił, że Tetris dedykowany tej konsoli otrzymał wsparcie bezprzewodowego trybu multiplayer. Owoce jego prac możecie zobaczyć na poniższym wideo:

Jak widać, projekt wykorzystuje specjalnie przygotowany układ mikrokomputera Raspberry Pi, który łączy się z serwerem w celu dołączenia do lobby. Inni gracze mogą dołączyć do meczu, a następnie ich konsole będą wzajemnie przez internet wymieniać się informacjami.

Warto zaznaczyć, że autor w swoim dziele zaimplementował także możliwość grania w większą ilość osób, niż zakładali twórcy oryginalnej gry. Pierwotnie tylko dwójka graczy mogła ze sobą rywalizować. Na szczęście została udostępniona w sieci cała dokumentacja projektu, dlatego każdy zainteresowany może dołączyć do inicjatywy wspólnego grania w omawiany tytuł.

Co ciekawe, rozgrywka teraz w zasadzie może przypominać Tetris 99, czyli nintendowską wariację gry z trybem Battle Royale. Dzięki modyfikacji do serwera może dołączyć wielu graczy, co pozwoli im rywalizować ze sobą. Bez wątpienia jest to świetna gratka dla wszelkich fanów retro sprzętu. Jeżeli posiadacie odpowiednią konsolę i lubicie bawić się elektroniką, zachęcamy do sprawdzenia swoich sił.

