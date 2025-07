Darmowa gra na Steam trochę daje The Last of Us | Newsy - PlanetaGracza

Na Steam pojawiła się kolejna darmowa gra. MOLD to krótka, ale klimatyczna podróż w głąb zgnilizny. Troszeczkę jak The Last of Us, ale z… robakami.

Czasem najciekawsze historie to te najmniejsze. W MOLD wcielasz się w robaka, który walczy o przetrwanie swojej królowej w świecie, gdzie wszystko gnije i umiera.

Darmowa gra nieźle zaskakuje

MOLD to nietypowa, darmowa gra eksploracyjna, która trafiła właśnie na Steam. Gracz wciela się w bezimiennego robala próbującego ocalić ostatni ślad kolonii – umierającą królową. Robacze życie nie jest łatwe, więc trzeba wspinać się po zbutwiałych ciałach towarzyszy i unikać śmiertelnych zarodników pleśni, które czyhają za każdym rogiem.

Produkcja powstała jako projekt studencki Finleya Southwicka na Ringling College of Art and Design i oferuje bardzo krótkie, ale mocno klimatyczne doświadczenie. Chociaż zabawa trwa zaledwie kilkanaście minut, to świat przedstawiony, pełen gnijących tuneli, septycznych kolorów i ambientowych dźwięków, zostaje w głowie na dłużej.

Co ciekawe, cały świat gry to jedna wielka arena do wspinaczki. Można pełzać po ścianach, sufitach, a nawet po trupach własnych braci, zbierając ich ciała jako ofiarę dla królowej. Celem jest jedynie podtrzymanie jej przy życiu. To właśnie sens istnienia bohatera.

Jeśli szukasz czegoś nietypowego, a przy tym krótkiego i darmowego, MOLD jest dokładnie tym, co powinieneś sprawdzić. Gra waży niewiele, uruchomisz ją na praktycznie każdym PC, a sama forma narracji i estetyka przywodzą na myśl nieco bardziej egzystencjalne tytuły indie. I chociaż robisz tylko to, co robak, niesiesz zwłoki do królowej, to właśnie w tej prostocie kryje się coś poruszającego.

