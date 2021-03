FPS Boost właśnie trafił do pięciu gier Bethesdy na Xbox Series. Kilka starszych i nowszych produkcji zadziała dużo lepiej na platformach Microsoftu.

Bethesda zawitała pod skrzydła Microsoftu i gracze od razu poczuli skutki przejęcia. Do Game Passa dodano 20 tytułów wydawcy, a na tym jeszcze nie koniec nowości. Niektóre z nich już korzystają ze specjalnych funkcji na Xboxach Series i zadziałają znacznie lepiej.

Które gry Bethesdy skorzystają z FPS Boost?

Podkręcenie FPS-ów w grach Bethesdy jest możliwe już od teraz. Wszystkie z nich są dostępne w ramach Xbox Game Pass, więc możecie je bez problemu pobrać, jeśli jesteście subskrybentami usługi. W większości przypadków spodziewajcie się skoku z 30 do 60 klatek na sekundę.

Lista gier, które od teraz korzystają z funkcji FPS Boost na konsolach Xbox Series:

Dishonored: Definitive Edition

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Fallout 4

Fallout 76

Prey

Co więcej, Microsoft obiecał niedawno, że z technologii skorzysta jeszcze więcej gier. Możemy być pewni, że w najbliższych tygodniach kolejne tytuły zadziałają dużo lepiej. Podejrzewam, że wśród nich prędzej czy później znajdzie się chociażby The Evil Within, które debiutowało z ogromnymi problemami z wydajnością na konsolach.

Zwiększenie klatek sprawdzi się w większości przypadków wybornie, ale w niektórych tytułach wymaga do funkcjonowania paru kompromisów. Wyższy klatkarz to jednak obciążenie dla konsoli.

FPS Boost mocno wpływa na gry

Gigant z Redmond potwierdził, że – przykładowo – w Fallout 4 i Fallout 76 zdecydowano się na obniżenie rozdzielczości. Nie jest ono jednak przymusowe i jeśli nie chcemy korzystać z Boost-a, to nie musimy go włączać. Domyślnie jest on wyłączony w każdej grze i możemy go uruchomić poprzez menu konsoli.

W niektórych przypadkach, ze względu na wyższe wymagania graficzne związane z technologią Boost, musieliśmy zmniejszyć rozdzielczość gry, aby zapewnić jej płynne działanie i świetną rozgrywkę.

Rzeczone tytuły, takie jak Fallout 4 i Fallout 76 z najnowszej zapowiedzi, mają domyślnie wyłączoną funkcję FPS Boost na Xbox Series X. W przypadku wszystkich tytułów, które otrzymają tę aktualizację, gracze zobaczą wyraźny wskaźnik informujący o tym, czy dana gra korzysta z funkcji Boost. – czytamy w ogłoszeniu Microsoftu

Myślę, że przyspieszenie klatek to świetna opcja dla gier, które nie otrzymały next-genowej łatki. Microsoft pokazuje przy tym, że nie rzuca słów na wiatr. Xboxy faktycznie są aktualnie najlepszym miejscem na konsolach do sprawdzenia gier Bethesdy. Możemy ograć je w ramach Game Passa, a dodatkowo otrzymały przyjemne ulepszenia. To dopiero początek konsekwencji przejęcia Bethesdy i fani Microsoftu jeszcze bardziej na tym zyskają.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.