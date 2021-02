Xbox Series ulepszą znacznie więcej gier. FPS Boost dopiero się rozkręca i bardzo mnie to cieszy

Możemy się spodziewać, że wkrótce sporo gier zadziała lepiej na Xbox Series. Funkcja FPS Boost otrzyma regularne aktualizacje od Microsoftu.

Nowa generacja przyniosła wiele nadziei i obaw. Pod względem technologii doczekaliśmy się małej rewolucji. Szybkie dyski SSD, potężne podzespoły i wsparcie dla ray-tracingu to ogromny krok naprzód dla konsol.

Z drugiej strony pojawiły się obawy odnośnie niezbyt mocnego Series S, który może być problemem w przyszłości. Póki co jednak wygląda na to, że Microsoft zadba o płynność działania gier na swoich konsolach.

Starsze gry zadziałają dużo lepiej na Xbox Series

Jakiś czas temu zaprezentowano funkcję FPS Boost dla nowych konsol giganta z Redmond. Znacznie usprawnia ona działanie starszych produkcji. Niektóre z nich działają nawet dwa razy płynniej.

Póki co FPS Boost jest dostępne dla tylko pięciu tytułów (ich pełną listę znajdziecie tutaj). Liczba ta w najbliższym czasie może ulec sporemu powiększeniu.

Pracujący dla Microsoftu Jason Ronald uchylił rąbka tajemnicy. Twierdzi on, że wkrótce wiele innych gier otrzyma wspomniane ulepszenie. Zdradził on przy okazji, że nie wszystkie starsze gry otrzymają FPS Boost, bo byłoby to po prostu niemożliwe.

Tak, ten tydzień dał nam tylko pierwszy zestaw tytułów, które wydajemy. Obecnie opracowujemy i testujemy o wiele więcej pozycji i będziemy nadal wydawać kolejne gry w nadchodzącym miesiącu. Niestety, ta technika nie działa we wszystkich tytułach. Wiesz, w niektórych przypadkach sposób, w jaki gra została pierwotnie napisana (nie pozwala na zaimplementowanie FPS Boost – przyp. red. ), przeprowadzaliśmy testy na niektórych z tych tytułów i na przykład animacje lub fizyka działały dwa razy szybciej. – mówi Jason Ronald w podcaście z Majorem Nelson

Z podobnym problemem boryka się chociażby Bloodborne. Gra jeszcze nie dostała oficjalnej aktualizacji na PS4 Pro lub PS5, ponieważ silnik najpewniej nie jest przystosowany do rozgrywki w 60 FPS.

Informacje o kolejnych grach wspierających FPS Boost poznamy już niebawem. Dodatkowo Major Nelson przypadkiem zdradził, że prawdopodobnie jedną z nowych gier z boostem FPS-ów będzie Dragon Age Inquisistion. Na oficjalną zapowiedź musimy jeszcze chwilę poczekać.

FPS Boost to kolejny dobry argument za zakupem Xbox Series

Wsteczna kompatybilność i jej działanie to zdecydowanie jeden z większych atutów Xboxów. Można tu się nie zgodzić, bo przecież nowe konsole mają przynosić nowe wrażenia przy pomocy najświeższych produkcji. Osobiście cieszę się jednak, że Microsoft zadbał o wsparcie starszych produkcji.

Nie chodzi tu nawet o samą możliwość uruchamiania „staroci”. Sam fakt ich znacznego ulepszenia dzięki upscalingowi rozdzielczości i rozwijanemu FPS Boost to wielki atut.

Nie zapominajmy, że wiele gier poprzedniej generacji miało problem z działaniem na Xbox One i PS4. Nie poprawiły tego nawet aktualizacje i FPS Boost może sprawić, że zyskają one drugą szansę wśród graczy. Przy okazji będzie to dodatkowa zachęta to nadrobienia gier, na które zabrakło nam czasu na poprzedniej generacji.

Dodatkowo nie ma co ukrywać – skok z 30 do 60 FPS to spora zmiana i w niektórych przypadkach gry stają się zupełnie nowymi doświadczeniami. Za przykład może tu posłużyć Ghost of Tsushima, które po podwojeniu klatek zaczęło sprawiać graczom znacznie więcej frajdy.

Jestem bardzo ciekaw, jak bardzo rozrośnie się FPS Boost. Póki co wygląda to bardzo obiecująco.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.