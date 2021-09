Fortnite nie wróci szybko na iOS. Apple się wkurzyło, a Epic zarzuca firmie kłamstwo

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Epic Games potwierdza, że Fortnite nie wróci na iOS przez bardzo, bardzo długi czas. Apple zablokowało grę w swoim ekosystemie.

Szef Epic Games twierdzi, że gra może pozostać niedostępna na iOS nawet przez 5 lat. Oznaczałoby to, że fani kolorowego battle-royale nie pograją na swoich iPhone’ach bez mocnego kombinowania. Sprawę skomentował też obecny szef Epic Games.

Apple kłamało. Apple spędziło rok, mówiąc światu, sędziom i prasie, że „mile powitają Epic spowrotem na App Store, jeśli zgodzi się grać według tych samych zasad, jak wszyscy inni”. Epic zgodziło się, a teraz Apple nie dotrzymało słowa z innym nadużyciem swojej władzy monopolistycznej nad miliardem użytkowników. Zeszłej nocy, Apple poinformowało Epic, że Fortnite będzie na czarnej liście ekosystemu Apple aż do wyczerpania wszystkich odwołań sądowych, co może trwać nawet przez 5 lat. – napisał Tim Sweeney, szef Epic Games, na Twitterze

To kontynuacja sprawy, która swój początek miała jeszcze w zeszłym roku. Spór wyniknął z faktu, że hit Epic wyleciał z App Store z powodu oferowania graczom niestandardowych metod płatności. Apple się temu sprzeciwiło, Epic wywołało wojnę i niedawno zakończył się proces sądowy. Trudno wyłonić jego jednogłośnego zwycięzcę. Patrząc na aktualne wydarzenia, można powiedzieć jednak, że to Apple na razie wychodzi z niego obronną ręką. O tym, co będzie dalej, przekonamy się po zwieńczeniu wszystkich odwołań.