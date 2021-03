Fortnite sezon 6 – rozpoczęcie i nowości wkrótce, dzisiaj pierwszy teaser

Fortnite sezon 6 zbliża się nieubłaganie. W sieci pojawił się mały teaser i Epic szykuje swoich fanów na większą zapowiedź nowości.

Fortnite rozwija się bez ustanku. Na serwerach gry stale goszczą miliony graczy i nic nie wskazuje na to, aby popularność produkcji Epic miała nagle się zmniejszyć. Gra trafiła już na next-geny a twórcy pokusili się nawet o wprowadzenie do niej wielu znanych postaci.

Fortnite sezon 6 wkrótce wystartuje

Epic potwierdziło, że sezon 6 rozdziału 2 wystartuje już 16 marca. Do premiery aktualizacji nie zostało zbyt wiele czasu, a fani tytułu stale spekulują na temat nadchodzących nowości.

W międzyczasie Microsoft przypadkiem udostępnił pierwszy teaser z nowego sezonu. Obrazek pojawił się w sklepie Xbox i dość szybko obiegł sieć. Widzimy na nim kultowy, latający autobus, lecz trudno dopatrzyć się jakichkolwiek przekazów podprogowych. Gracze dokładnie sprawdzili obrazek i nic ciekawego w nim nie ukryto.

New Season 6 Teaser, Appeared on XBOX! pic.twitter.com/pIWoWGMgw9 — HYPEX (@HYPEX) March 10, 2021

Fortnite sezon 6 – czego się spodziewać?

Póki co Epic dość oszczędnie dawkuje informacje o nowym sezonie. Na ten moment wiemy, że rozpocznie się on misją dla jednego gracza. Ujrzymy w niej dalsze losy Agena Jonesa. Zadanie dotyczy wydarzenia Kryzys Punktu Zerowego.

Dodatkowo przed startem eventu ujrzymy światową premierę nadchodzących nowości. Co więcej, wraz z prezentacją sezonu 6 zobaczymy film fabularny od Epic Games. Rzekomo to najbardziej ambitny tego typu projekt w historii firmy. Na ujawnienie daty pokazu musimy jeszcze chwilę poczekać.

Epic udostępniło też kilka wskazówek dla graczy Fortnite. Jeśli jesteście stałymi bywalcami gry, to koniecznie weźcie je pod uwagę. Nowy sezon oznacza ograniczenie wielu aktywności w grze i utratę niektórych punktów.

Wraz z końcem aktualnego sezonu, grę czeka reset sztabek złota. Oznacza to, że jeśli nie wydacie swoich sztabek przed startem sezonu 6, to znikną one z Waszego konta bezpowrotnie. Przy okazji warto wspomnieć, że w sklepie gry trwa właśnie wiele promocji na przedmioty, które można kupić za rzeczoną walutę.

Również posiadacze przepustki sezonowej powinni się spieszyć. Został tylko niecały tydzień na ukończenie specjalnych zadań, skompletowanie unikatowych strojów i odblokowanie dodatkowej zawartości. Awansowanie karnetu bojowego na wyższy poziom i przekroczenie 100 poziomu zagwarantuje wam trzy błyszczące Style dla różnych postaci.

Ogłoszenie zmian w sezonie 6 nastąpi już niedługo. Epic Games wkrótce uraczy nas kolejnymi konkretami, więc pora uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej szczegółów.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.