Fortnite na nowej generacji. 4K, 60 FPS i wsparcie DualSense

Jedna z najpopularniejszych gier wszechczasów zmieni się na nowej generacji. Fortnite doczeka się licznych usprawnień na PS5 i Xbox Series.

Fortnite ciągle się rozwija, choć nie jest już aż tak popularny jak jeszcze kilka miesięcy temu. Hit od Epic Games pojawi się natychmiastowo na nowej generacji konsol i wzbogaci się o wiele udoskonaleń.

Gra skorzysta z ogromnej mocy nowej generacji sprzętu i będzie wyglądać oraz działać znacznie lepiej. Dodatkowo funkcje PS5 też znajdą ciekawe zastosowanie.

Najważniejsze zmiany na nowej generacji konsol:

Rozdzielczość 4K i 60 FPS na Xbox Series X i PlayStation 5

Rozdzielczość 1080p i 60 FPS na Xbox Series S

Lepsza oprawa wizualna i fizyka gry

Dużo szybsze wczytywanie

Rozgrywka na podzielonym ekranie w 60 FPS

Dodatkowe udogodnienia na PlayStation 5:

Zaawansowane wsparcie dla kontrolera DualSense

Wybór ulubionych trybów rozgrywki z poziomu menu konsoli

Możliwe też, że gra zyska wsparcie dla ray-tracingu na konsolach. Epic Games nie wyklucza takiej możliwości i postara się wykorzystać wszystkie udogodnienia, jakie otwiera dziewiąta generacja sprzętu do grania.

Fortnite będzie dostępne na PlayStation 5 i obydwóch Xbox Series wraz z ich premierą.

Ciekawe, czy inne popularne gry doczekają się aktualizacji oprawy na nową generację. O ile wiemy już, że Among Us nie doczeka się nigdy konsolowego portu, to Phasmophobia i Fall Guys mogłyby pojawić się na najnowszych konsolach.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.