Do Fortnite trafi skórka Kratosa. Ragnarok jest coraz bliżej

W Fortnite pojawi się najsłynniejszy zabójca bogów – Kratos. Skórka postaci powinna już wkrótce trafić do popularnego battle royale od Epic Games

Kolaboracje pomiędzy różnymi grami to już raczej standard na rynku. Niedawno do Minecraft trafiło DLC bazujące na marce Star Wars, które spodobało się fanom filmowego uniwersum.

Mimo to, w tego typu współpracach przoduje Epic Games, które nieprzerwanie zaskakuje fanów swojego battle royale nowymi skórkami i wydarzeniami inspirowanymi filmami i innymi grami.

Tym razem Epic ma coś dla największych fanów PlayStation. Do Fortnite trafi skórka Kratosa z God of War. Choć grecki bogobójca brzmi jak ostatnia postać, która powinna znaleźć się w produkcji przeznaczonej bądź co bądź dla młodszych graczy, to trzeba przyznać, że sam skin prezentuje się naprawdę dobrze.

Kratos will be a skin soon! (Reposted for a better image) pic.twitter.com/S6lgYMcGJR — HYPEX (@HYPEX) December 2, 2020

Choć nie są to przełomowe wieści i gracze są raczej przyzwyczajeni do tego typu zagrań Epic Games, to wypuszczenie skórki może mieć drugie dno. Nie zapominajmy, że wkrótce powinniśmy poznać nowe informacje o kolejnej odsłonie God of War.

Skin do Fortnite może służyć za świetne narzędzie marketingowe i zapewne jest jednym z elementów większej kampanii Sony. Nie wiadomo czy skin będzie dostępny na wszystkich platformach, ale widać, że wzbudził on zainteresowanie graczy.

Osoby nieposiadające PlayStation wypytują w komentarzach o to, kim jest rzeczony bohater.

Who is that? — Captain Lama 🇺🇲 (@cheesestarlama) December 2, 2020

Jeśli faktycznie Sony zamierza w ten sposób promować swój nowy hit, to najwyraźniej jest to skuteczna metoda. Wypuszczenie takiego skina do jednej z najpopularniejszych gier multiplayer z pewnością zwróci uwagę na markę God of War.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.