Polska gra, która jest prawie filmem, dostanie oficjalny film i serial

Teraz zaczynam wierzyć, że Fort Solis było tego typu projektem od samego początku. Chodzi oczywiście o krótką grę wideo, będącą niejako pokazówką umiejętności pomysłów, które mają doczekać się rozwinięcia na kolejnych frontach. Tymi frontami ma być zarówno serial, jak i adaptacja filmowa. Wieści o potwierdzeniu obydwu tych projektów przekazuje serwis Deadline.

Fort Solis jako film i serial

Fallen Leaf to polsko-brytyjskie studio, które w tym roku wydało absolutnie wizualnie zachwycające Fort Solis. Ta krótka gra science-fiction z elementami horroru nie okazała się jednak ani zdobyć serc recenzentów, ani graczy. Nie jest jednak źle, ale zawsze mogło być lepiej. Zazwyczaj użytkownicy narzekają na krótki czas rozgrywki, powolne jej tempo i ogólny feeling upiększonego „symulatora chodzenia”. Fallen Leaf przyznało jednak, że ich zamiarem było wydanie gry, która wystarczy na jeden – dwa seanse, niczym krótki serial albo dłuższy film.

I to „filmowe” podejście najwyraźniej się opłaciło, bo powstaje adaptacja filmowa i serialowa. W grze wcielaliśmy się w kosmicznego inżyniera, który musi zbadać problemy z placówką badawczą na Marsie, odkrywając sekrety jej załogi. Przede wszystkim tytuł zasłynął rolami Rogera Clarka (głos Arthura z RDR2), Troya Bakera (głos… oj, bardzo wielu postaci) oraz Julii Brown (The Last Kingdom). Nie znamy jednak szczegółów na temat obsady aktorskiej we właśnie zapowiedzianych projektach.

Fort Solis to rodzaj sprytnego science-fiction na granicy nauki i faktów, który pozostanie z tobą na długo po tym, jak odejdziesz od ekranu. Każda postać w niewielkiej obsadzie wnosi do tej historii unikalną perspektywę i głębię, a my nie możemy się doczekać, aby ożywić jej wciągającą narrację, kinową scenerię i gwiazdorską obsadę w ekscytującym tle marsjańskiej granicy. – zapowiedzieli w oświadczeniu współzałożyciele szwedzkiego Studios Extrairdinaires, André Hedetoft i Andreas Troedsson

Za projekty odpowiada szwedzkie Studios Extrairdinaires, którego wcześniejsze projekty – Space Marshalls, Aurora Noir i Expeditions – zapowiedziano na tegorocznym Cannes.