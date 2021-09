Brutalna strzelanka dla fanów Lovecrafta i nie tylko. Wkrótce sprawdzicie ją bezpłatnie

Lubicie literaturę Lovecrafta? A może jesteście fanami staroszkolnych strzelanek? Jeśli odpowiedź brzmi dwa razy „tak”, Forgive me Father jest dla Was.

To gra nawiązująca swoją rozgrywką do starszych shooterów. Jest bardzo dynamicznie, szalenie brutalnie i efektownie. Jeśli dobrze wspominacie starego DOOM-a i Quake’a lub nowsze Dusk i Amid Evil, gameplay Forgive me Father powinien się Wam spodobać.

Jeśli nie macie specjalnych wymagań co do rozgrywki, ale zależy Wam za to na atmosferze, tutaj też jej nie brakuje. Klimat Mitologii Cthulhu jest tutaj widoczny na każdym kroku i podrasowano go dodatkowo sporą dawką brutalności.

Gra ukaże się we wczesnym dostępnie na Steam już 26 października bieżącego roku. Produkcja ta będzie więc rozwijana przez kolejne miesiące i póki co nie znamy jej ceny oraz zakresu startowej zawartości.

Jeśli jednak zechcecie sprawdzić FmF przed premierą, będzie ku temu okazja. Od 1 do 7 października będziecie mogli pobrać darmową wersję demonstracyjną ze Steam. Będzie ona dostępna w ramach festiwalu Steam Next Fest 2021. Na ogranie dema będziecie więc mieć dłuższą chwilę. Miejmy nadzieję, że wersja testowa zaoferuje niekrótki fragment rozgrywki.