Nowa gra od weteranów STALKERA. Zwiastun zapowiada klimatyczną hybrydę gatunków

Forest Reigns to połączenie survivalu z FPS-em, a do tego z elementami RPG. Brzmi ciekawie, a sam pomysł na lore także budzi spore nadzieje.

VG Entertainment to studio założone jakiś czas temu przez byłych pracowników m.in. GSC Game World, czyli ukraińskiego dewelopera, dzięki któremu otrzymaliśmy m.in. serię STALKER. Ich pierwszy tytuł wydaje się bliźniaczo do niego podobny.

Forest Reigns od weteranów serii STALKER

Jeśli lubicie połączenie survivalu i akcji, z naciskiem na dowolność gracza, z pewnością graliście w STALKER 2. I z pewnością zainteresować Was powinno Forest Reigns, nowa hybryda FPS-a z RPG i właśnie survivalem. Choć cały pomysł i otoczka na przedstawiony świat wydają się zupełnie inne, to w sercu produkcji drzemie najwyraźniej podobna idea, co właśnie w cyklu STALKER.

Tutaj również gracze trafią do zniszczonego, postapokaliptycznego świata, tym razem jednak opanowanego głównie przez florę. Drzewa żyją, rośliny także i stanowią zagrożenie dla ludzi. My, jako główny bohater, będziemy musieli odnaleźć się w tym całym bajzlu, przechodząc przez nieliniową historię, w której sami zdefiniujemy zakończenie, m.in. wybierając konkretną frakcję, do której dołączymy.

Brzmi to ciekawie, a pod względem rozgrywki szykuje się mocne połączenie survivalu, craftingu, eksploracji i walki oraz poznawania fabuły. To wszystko w otoczce rzekomo realistycznego FPS-a z pełną dowolnością doboru ekwipunku. Do tego twórcy obiecują również wysoce interaktywne środowisko, które na zaprezentowanym gameplayu ma faktycznie potencjał. Na razie czuć w tym delikatne “drewno”, ale spokojnie, nie wiemy, kiedy gra wyjdzie, więc zapewne jeszcze będzie trzeba trochę poczekać. Na ten moment wiemy jednak, że tytuł wymagać będzie mocnego PeCeta.

Forest Reigns – wymagania minimalne:

System operacyjny: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 Procesor: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 5600 Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB / AMD Radeon RX 6600 XT 8GB

NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB / AMD Radeon RX 6600 XT 8GB DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Miejsce na dysku: 100 GB dostępnej przestrzeni

100 GB dostępnej przestrzeni Dodatkowe uwagi: SSD

Źródło: Steam