For Honor w końcu dostało sporą łatkę wprowadzającą grę w nową generację konsol. Zmiany są widoczne już na pierwszy rzut oka.

Jakiś czas temu informowaliśmy Was, że rywalizacyjna gra akcji Ubisoftu z wojownikami na pierwszym planie doczeka się sporych zmian na konsolach nowej generacji.

For Honor stale przyciąga do siebie bardzo wielu graczy, a Ubisoft chętnie wspiera ich ciągłymi aktualizacjami. Nic dziwnego, że Ubi zdecydowało się na ulepszenie swojej gry na mocniejszych konsolach.

W sieci pojawiają się już pierwsze testy tego, jak gra prezentuje się na PlayStation 5, Xbox Series X oraz Xbox Series S. Zmiany są zauważalne, choć sama grafika nie zmieniła się w żaden sposób.

Posiadacze PS5 i Xbox Series X mogą jednak grać w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Niestety, jak nietrudno się domyśleć, Xbox Series S uruchamia For Honor jedynie w FullHD, ale trzyma przy tym stabilne 60 FPS.

Zmian nie jest więc specjalnie dużo, ale i tak są mile widziane. Wyższa rozdzielczość to coś, na co czekali posiadacze telewizorów 4K, a 60 klatek na sekundę to nowy standard na konsolach, który nabiera dodatkowego znaczenia w szybkiej i bazującej na czasie reakcji grze.

Aktualizację możecie pobierać już teraz i jest ona zupełnie darmowa. For Honor działa we wstecznej kompatybilności i przeniesienie gry na nową generację odbywa się bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.